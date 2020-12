Regulamento de controlo das pescas é prioridade para Portugal na presidência da UE, diz ministro

© Direitos reservados

"O novo regulamento do controlo das pescas, muito importante para a sustentabilidade dos recursos e das comunidades piscatórias" é um dos dossiers a que será dada "particular atenção durante a presidência portuguesa", salientou Serrão Santos.

No primeiro semestre de 2021 será também finalizado, concluiu, o Fundo Europeu das Pescas e da Aquicultura, negociações que a presidência alemã fechou, mas só no próximo ano será conhecido o montante.

Este ano, disse ainda, o Conselho de ministros da Agricultura e Pescas da UE fica marcado pelo tema do 'Brexit', avançou Serrão Santos, estimando que também as negociações dos totais admissíveis de capturas (TAC) e quotas com o Reino Unido "irão passar para a presidência portuguesa".

O ministro avançou ainda que o desenho de uma Política Marítima Europeia "será tema de um conselho durante a presidência portuguesa, de modo a encontrar uma direção comum e forte no âmbito da economia azul".

Serrão Santos falava no segundo dia do Conselho de ministros da Agricultura e Pescas, marcado tradicionalmente por longas discussões sobre os TAC e repartição de quotas de pesca para o ano seguinte, tarefa agravada pelo facto de não se ter ainda chegado a um acordo comercial pós-'Brexit' com o Reino Unido.

O tema das pescas é, aliás, um dos que tem emperrado as negociações entre os dois blocos.

Portugal assumirá a presidência rotativa do Conselho da UE no primeiro semestre de 2021, sucedendo à Alemanha.