Relatório final sobre "obras inventadas" na Madeira aprovado pela maioria PSD/CDS-PP

O relatório final da comissão de inquérito sobre "obras inventadas" na Madeira, que iliba o Governo Regional de qualquer favorecimento a grupos económicos, foi aprovado nesta terça-feira pela maioria PSD/CDS-PP, mas o PS anunciou que vai apresentar queixa no Ministério Público.

O deputado socialista Rui Caetano disse que as questões analisadas na comissão configuram a prática de crimes económico-financeiros e, por isso, o partido vai apresentar queixa e remeter a sua declaração de voto para o Ministério Público.

O relatório, que será debatido em plenário no dia 17 de maio, considera, no essencial, que o executivo insular, liderado até 2019 pelo PSD e depois em coligação com o CDS-PP, não favoreceu qualquer grupo económico, nem foi pressionado para afastar nenhum governante.

A comissão de inquérito, que teve por base um pedido com caráter potestativo apresentado pelo grupo parlamentar do PS/Madeira, a maior força política da oposição regional (ocupa 19 dos 47 lugares no hemiciclo), concluiu também não ter havido prática de crimes económico-financeiros.

A relatora Clara Tiago (PSD) sublinhou que o documento foi elaborado com base na "prova produzida" em comissão, ao passo que o deputado social-democrata Brício Araújo afirmou ter sido um "trabalho extraordinário, sério e consistente" e que "trata factos concretos", acusando ainda o PS de querer fazer um "número político" com a comissão em ano de eleições regionais.

Os três representantes do PS e o deputado do PCP apontaram, no entanto, diversas falhas no relatório e votaram contra, depois de as suas propostas de alteração terem sido rejeitadas pela maioria.

A comissão de inquérito, cujos trabalhos decorreram durante 90 dias, foi constituída para investigar o alegado "favorecimento de grupos económicos pelo Governo Regional, pelo presidente do Governo Regional e secretários regionais e obras inventadas, em face da confissão do ex-secretário regional Sérgio Marques, em declarações ao Diário de Notícias, suscetível de configurar a prática de diversos crimes".

Em causa estavam acusações de Sérgio Marques, em declarações ao Diário de Notícias publicadas em 15 de janeiro, de "obras inventadas a partir de 2000", quando Alberto João Jardim (PSD) era presidente do executivo madeirense, e grupos económicos que cresceram com o "dedo do Jardim".

O social-democrata, que fez também parte do primeiro Governo de Miguel Albuquerque (PSD) como secretário regional do Assuntos Europeus e Parlamentares, entre 2015 e 2017, e à dada das declarações era deputado do PSD à Assembleia da República pelo círculo da Madeira, afirmou ainda que foi afastado do cargo por influência de um grande grupo económico da região.

Na reunião de hoje, o deputado socialista Rui Caetano classificou o relatório como um "PAOD [Período Antes da Ordem do Dia] do PSD", considerando que o documento "desvia as atenções do essencial" e contém "demasiadas omissões, falhas e erros", não referindo, por exemplo, que Sérgio Marques disse em audição que não retirava nada do que tinha afirmado ao DN.

Por outro lado, não menciona o facto de duas secretarias regionais -- do Ambiente e da Educação -- não terem dado resposta sobre a existência de processos judiciais relacionados com o objeto da comissão e também omite a circunstância de a maioria ter chumbado a audição de dez entidades propostas pelo PS.

O deputado comunista Ricardo Lume apontou várias críticas no mesmo sentido, sublinhando que "as conclusões ficam feridas, porque parece que não foram apresentadas mais propostas para ouvir outras entidades" e, por outro lado, não é mencionado quais os partidos que usaram o direito potestativo, nem é indicado quais os que solicitaram as audições.

No âmbito da comissão, foram ouvidos os empresários Avelino Farinha (Grupo AFA) e Luís Miguel Sousa (Grupo Sousa), a pedido do PS, e o ex-secretário regional Sérgio Marques, indicado pelo PCP.

O atual presidente do executivo madeirense (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, também foi chamado a depor pelo PS, mas optou por responder às perguntas por escrito.

Os pedidos de audição foram feitos ao abrigo do direito potestativo, sendo que os restantes requerimentos foram chumbados pela maioria.

Presidida pelo social-democrata Adolfo Brazão, a comissão parlamentar de inquérito às "obras inventadas" na Madeira foi composta por quatro deputados do PSD, um do CDS-PP, três do PS e um do PCP, sendo que o JPP prescindiu da sua representação.