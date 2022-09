"Remendos", "insuficiente", "uma fraude". Oposição acusa governo de falta de ambição 

Assembleia da República © TIAGO PETINGA/Lusa

Sem surpresas, da esquerda à direita, todos os partidos - à exceção, claro está, do PS - deixaram críticas ao pacote de medidas apresentadas ontem pelo ministro da Economia e do Mar.

A Iniciativa Liberal (IL) foi o primeiro partido a reagir e, através de Carlos Guimarães Pinto acusou o governo de apresentar um "pacote de remendos". "Aquilo que as empresas precisam é de crescer e de se capitalizarem nos períodos bons para combater os períodos maus. Grande parte das medidas são recicladas. O foco deviam ser reformas e medidas estruturais", acusou.

Do lado do PCP, foi a líder parlamentar Paula Santos a reagir. E também aqui o pacote é tido como "insuficiente", sobretudo porque esquece as "micro, pequenas e médias empresas". "O governo insiste em não travar o aumento de preços ou em tributar os lucros extraordinários", apontou.

Pelo Chega, foi André Ventura quem falou. Na ótica do responsável, "mais uma vez, o governo faz uma apresentação insuficiente, de medidas remendadas". Classificando o pacote como "um truque e uma fraude", Ventura disse ainda que "o apresentado é um conjunto de remendos de apoios que já existem, e que deixa a maior parte das empresas de fora". "Fica por explicar porque é o governo não permite o lay-off simplificado, como muitos empresários pediam", disse, confessando compreender a "necessidade de contas certas", mas dizendo que o apresentado é "mais do mesmo".

Para Rui Tavares, líder e deputado único do Livre, "há uma natureza quase incompreensível" nas medidas apresentadas, confessando que esperava mais robusteza naquilo que foi apresentado.

Na bancada bloquista, o tom é o mesmo: de ataque cerrado às medidas. Para Catarina Martins, líder do partido, "o governo dá apoios em miniatura, de faz de conta" quer às famílias como às empresas. Porquê? "Porque se recusa àquele passo de justiça económica que é taxar os lucros excessivos das gigantescas empresas que estão a ganhar com a inflação", uma escolha que disse ser "da maioria absoluta". E, por isso, entende que "as medidas são muito curtas", uma "recauchutagem" de outras já existentes.

A deputada única e líder do PAN, Inês Sousa Real acusou o governo de "falta de arrojo" nas medidas, nomeadamente ao nível do "compromisso com a transição energética" e, mais uma vez, na taxação de lucros excessivos "sobre quem mais lucra e polui". Com isto, considerou, o Executivo "continua a ser pouco ambicioso e a faltar às empresas".

Por outro lado, o PSD reagiu pela voz de Paulo Rios de Oliveira, que acusou o governo de António Costa de "andar sempre a reboque". Na opinião do deputado social-democrata, "a montanha pariu um rato" e expressou-se desiludido porque, disse, o partido tudo fez para levar o Executivo a debater "medidas que efetivamente pudessem ajudar os portugueses e o governo nem sequer tem a desculpa de não ter dinheiro."

Paulo Rios de Oliveira mostrou-se ainda desagradado com outro fator: praticamente à mesma hora do anúncio de medidas, debatia-se no Parlamento o programa de emergência social do PSD.

Além disso, o deputado acusou ainda o governo de andar "sempre a reboque daquelas expressões que os socialistas gostam de usar, um nome bonito para o pacote "Energia para Avançar" e depois algo para a formação, para o transporte, para as linhas de apoio, mas na realidade deveriam estar mais preocupados na abrangência, porque o que era urgente para alguns, neste momento é urgente para todos."

Como esperado, o PS foi o único a não criticar as medidas. Pela voz de Carlos Pereira, deputado, os socialistas abriram ainda a possibilidade de, no futuro, "calibrar" medidas consoante a situação económica do país. Por isso, "o governo vai continuar, tal como o grupo parlamentar do PS, a analisar aquilo que se passa na economia e junto das famílias portuguesas", admitiu. No final, deixou críticas às outras bancadas parlamentares que, perante o anúncio destas medidas, acusou de fazerem aquilo a que chamou "política de terra queimada". "Estamos habituados a ouvir a oposição dizer que não gosta, que não quer, que não é bom, que não serve e na maior parte dos casos não tem alternativas e quando tem são piores", atirou. Com Lusa