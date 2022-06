Rendas aumentam 6,4%, mas ritmo de subida abranda

© Cristiana Milhão/Global Imagens

As rendas dos contratos fechados no primeiro trimestre deste ano apresentam um aumento mediano de 6,4% face ao período homólogo de 2021, o que significa que o preço do metro quadrado atingiu os 6,16 euros.

Os dados revelados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) são ainda provisórios, mas já admitem que esta subida de 6,4% "foi o valor mais baixo das taxas de variação homóloga desde o 2º trimestre de 2021".

As Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local​ revelam​​ também que entre janeiro e março foram celebrados 19 977 novos contratos, um aumento homólogo de 19,8%.

Nos municípios com mais de 100 mil habitantes, há a destacar os incrementos homólogos muito superiores aos do país no Funchal, onde as rendas por metro quadrado subiram 17,2%, Matosinhos, com um aumento de 14,9%, e Vila Nova de Famalicão, mais 14,6%.

Neste universo de 24 concelhos, apenas Barcelos verificou uma taxa de variação homóloga negativa da renda mediana por metro quadrado, uma descida de 2%.

Na Área Metropolitana de Lisboa, Loures destacou-se neste primeiro trimestre do ano pelo aumento de 8,6% nas rendas e por uma subida de 27,6% nos novos contratos, superiores nos dois indicadores às do país.

Situação idêntica verificou-se na Área Metropolitana do Porto, com o valor das rendas por metro quadrado em Vila Nova de Gaia a subir 8% e os novos arrendamentos a disparar 24,2%. E no concelho do Porto, onde o preço teve um incremento de 11,2% e o mercado de arrendamento apresentou um incremento de 21,8%.

Todas as cidades com mais de 100 mil habitantes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto apresentaram rendas medianas superiores à nacional, com excepção de Santa Maria da Feira e Gondomar.

Nestas duas principais áreas urbanas nacionais, os valores e taxas de crescimento homólogo das rendas de novos contratos foram superiores aos do país em Lisboa (12€/m2 ou mais 9,7% face ao primeiro trimestre de 2021), Cascais (11,25 €/m2 ou mais 7,8%), Oeiras (10,53 €/m2 ou mais 9,8%), Porto (9,23 €/m2 ou mais 11,2%), Almada (9,03 €/m2 ou mais 8,3%), Loures (8,33 €/m2 ou mais 8,6%), Matosinhos (8,31 €/m2 ou mais 14,9%), Seixal (7,41 €/m2 ou mais 11,4%), Setúbal (7,21 €/m2 ou mais 10,2%) e Vila Nova de Gaia (7,14 €/m2 ou mais 8%).