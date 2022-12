Rendas aumentaram 7,6% no terceiro trimestre

Em Lisboa, o preço do metro quadrado atingiu os 13,18 euros, mais 16%. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A renda mediana dos 22 138 novos contratos de arrendamento celebrados no terceiro trimestre deste ano atingiu 6,55 euros por metro quadrado, um aumento de 7,6% face ao período homólogo de 2021.

Os dados divulgadas esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), ainda provisórios, dão conta de uma desaceleração de 1 ponto percentual face à variação homóloga registada no trimestre anterior.

O relatório das estatísticas de rendas da habitação ao nível local conclui também que se verificou uma quebra homóloga de 5,5% no número de novos contratos.

No terceiro trimestre deste ano, as rendas aumentaram em 23 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes. Os maiores crescimentos homólogos verificaram-se nos municípios de Barcelos (+25,5%), Funchal (+20,2%) e Cascais (+20,0%).

Este último concelho da Área Metropolitana de Lisboa, o preço do metro quadrado atingiu os 13,63 euros, o mais caro do país.

Como refere a análise estatística do INE, "nas áreas metropolitanas destacaram-se, com valores superiores a 10,00 €/m2 e taxas de crescimento homólogo das rendas superiores às do país, os municípios de Cascais (13,63 €/m2 e +20,0%), Lisboa (13,18 €/m2 e +16,0%), Oeiras (11,79 €/m2 e +13,7%) e Porto (10,08 €/m2 e +10,5%)".

A renda mediana teve um aumento homólogo em todas as sub-regiões do país com exceção da Região Autónoma dos Açores, onde decresceu 5,3%. As regiões do Alentejo Litoral (+32,5%) e do Alto Alentejo (+25,8%) registaram os maiores crescimentos homólogos e as rendas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto aumentaram 12,6% e 9,2%, respetivamente.