Rendas das casas descem 4,3% em 2021

As rendas das casas em Portugal desceram 4,3% em 2021, considerando os dados de dezembro do ano passado e o mês homólogo. O preço por metro quadrado fixou-se no último mês de 2021 em 10,7 euros.

Segundo avança o índice de preços do idealista, o preço de arrendamento em Lisboa caiu 2,9%, sendo a única capital de distrito onde o custo das rendas baixou. Ainda assim, Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa: 13,4 euros/m2.

Em sentido inverso, os preços aumentaram em Castelo Branco (20,7%), Viana do Castelo (14,3%), Faro (12,2%), Coimbra (7,6%), Funchal (7,3%) e Braga (7%). Seguem-se Setúbal (6,7%), Leiria (5,9%), Viseu (5,8%), Santarém (4,2 euros/m2) e Aveiro (2,8%).

No Porto, os preços mantiveram-se praticamente estáveis em 2021, registando uma subida de 0,2%. O preço por metro quadrado no Porto fixou-se nos 10,7 euros.

Faro é a terceira cidade do país onde os preços das rendas são mais altos: 8,9 euros/m2. As mais económicas são Viseu (5 euros/m2), Santarém (5,2 euros/m2), Castelo Branco (5,2 euros/m2), Leiria (5,8 euros/m2) e Viana do Castelo (6 euros/m2).

Numa análise por regiões, destaca-se a quebra dos preços das rendas na Região Autónoma dos Açores (-8,7%), na Área Metropolitana de Lisboa (-4%) e no Norte (-1,7%).

O Alentejo apresentou a uma maior subida (9,5%), seguida pelo Algarve (7,6%), Região Autónoma da Madeira (6,6%) e Centro (4,9%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 12,4 euros/m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (9,8 euros/m2), Norte (9,1 euros/m2) e Região Autónoma da Madeira (8,6 euros/m2).

As mais baratas são o Centro (6,5 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (6,6 euros/m2) e o Alentejo (7 euros/m2).

O índice de preços imobiliários do idealista baseia-se numa análise a​​os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do portal.