Rendas das casas sobem 1,8% em Lisboa. No Porto, descem 2,1%

As rendas das casas em Lisboa aumentaram 1,8% em 2021, um volte face quando comparado com a quebra de 16,8% registada no exercício de 2020. Já no Porto, as rendas ainda estão num ciclo descendente, apresentando uma descida de 2,1% no ano passado, embora se verifique uma desaceleração face à quebra de 4,5% registada em 2020. A nível nacional, verificou-se uma subida de 3,2%.

Segundo os resultados apurados pela Confidencial Imobiliário no âmbito do Índice de Rendas Residenciais, as rendas em Lisboa começaram a recuperar na segunda metade de 2021. Em comunicado, a consultora especializada em imobiliário adianta que "no 2º trimestre de 2021, as rendas estabilizaram em termos trimestrais (-0,1%) e nos dois trimestres seguintes evidenciaram subidas em cadeia acima dos 2,5%, o que resultou num desagravamento da variação homóloga ao longo do ano". A renda média contratada em Lisboa atingiu os 12,9€/m2.

.A recuperação do mercado de arrendamento no Porto "começou apenas a desenhar-se no último trimestre de 2021", diz a nota enviada às redações. Na fase final de 2021, as rendas subiram 3,5% na Invicta face ao trimestre anterior, "a primeira variação trimestral positiva do último ano e meio". A renda média no Porto ficou em 10,5€/m2.

Em termos nacionais, as rendas apresentaram uma subida de 3,2% em 2021, uma recuperação face ao ano anterior, quando se mantiveram praticamente inalteradas (variação de -0,7%). No entanto, depois de chegarem a terreno positivo no 2º trimestre (+3,5%), as variações em cadeia abrandaram, passando para 1,4% no 3º trimestre e 0,8% no 4º trimestre.