Rendas das casas sobem 7% no segundo trimestre

Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

As rendas dos novos contratos de arrendamento residencial no país aumentaram 7% no segundo trimestre deste ano face a igual período de 2021. Em Lisboa, a subida foi de 14,6% e no Porto atingiu os 11,7%.

A renda média contratada atingiu no país o nível máximo de os 11,6€/m2. Em Lisboa, escalou para o patamar de 15,1€/m2 e no Porto subiu para 12,4€/m2.

Na capital, as novas rendas tiveram um incremento de 4,9% entre abril e junho deste ano face ao trimestre anterior, a maior subida trimestral desde o final de 2017, avança a Confidencial Imobiliário em comunicado. No Porto, o aumento trimestral foi de 3,7%.

Segundo a consultora especializada em estatísticas do mercado imobiliário, a subida homóloga das rendas em Lisboa (14,6%) no segundo trimestre reflete "os fortes aumentos trimestrais do último ano, sempre acima dos 2,5%".

Há um ano, as rendas da capital estavam a cair, acumulando no segundo trimestre de 2021 uma variação homóloga negativa 12%.

Já no Porto, a recuperação das rendas iniciou-se só no final de 2021, com aumentos trimestrais superiores a 3,5%. Neste contexto, as rendas apresentaram um incremento homólogo de 11,7%, invertendo a tendência negativa de há um ano, quando caíram 9,8%.

No país, as rendas aumentaram 3,3% entre abril e junho em termos trimestrais.