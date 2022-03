Rendas das casas sobem 8,3% na reta final de 2021

© Unsplash

A renda mediana dos contratos celebrados no quarto trimestre do ano passado apresentou uma subida de 8,3% face ao mesmo período de 2020, com o valor do metro quadrado a atingir os 6,25 euros. Nos últimos três meses do exercício de 2021 foram contabilizados 23 394 novos arrendamentos, o que traduz um aumento homólogo de 6,2%.

O preço das rendas subiu na generalidade do país. Segundo avança esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), verificou-se um aumento aumentou nas 21 das 25 sub-regiões NUTS III, assim como nos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes.

Os municípios com maiores aumentos homólogos foram Lisboa, que observou um crescimento de 3,9% no preço das rendas no quarto trimestre de 2021 para 11,54 euros o metro quadrado, Cascais (mais 7,8%, para 11,29 €/m2 ), Oeiras (5,5% para 10,21 €/m2 ) e Porto (7,5% para 9,15 €/m2 ).

O INE refere ainda que todos os municípios com mais de 100 mil habitantes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto registaram rendas medianas superiores à média nacional, excluindo Santa Maria da Feira (4,38 €/m2) e Gondomar (6 €/m2).

Em termos de sub-regiões, registaram-se as rendas mais elevadas na Área Metropolitana de Lisboa (9,20 €/m2 ), no Algarve (7,07 €/m2 ), na Área Metropolitana do Porto (6,84 €/m2 ) e na Região Autónoma da Madeira (6,70 €/m2 ).

Já nos últimos 12 meses terminados no final de 2021, verificou-se que 32 municípios apresentaram rendas acima do valor nacional (6,04 €/m2). O concelho de Lisboa destaca-se com o valor mais elevado (11,24 €/m2), seguindo-se Cascais (10,95 €/m2), Oeiras (10 €/m2), Amadora e Porto (ambos com 8,85 €/m2), Almada (8,58 €/m2), Odivelas (8,43 €/m2), Loures (7,90 €/m2), Matosinhos (7,83 €/m2), Loulé e Albufeira (ambos com 7,63 €/m2) e Lagos (7,53 €/m2).

Foi em Lisboa que foram celebrados o maior número de contratos de arrendamento do país, num total de 9 548 nos últimos

12 meses, um aumento de 19,8% face ao período homólogo. O Porto contabilizou 4 536 novos contratos, Sintra 3 032 e Vila Nova de Gaia 2 943.