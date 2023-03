Rendas de novos contratos sobem mais de 10%

Número de novos contratos apresentou um decréscimo homólogo de 3,3%. © Artur Machado/Global Imagens

A renda mediana dos contratos de arrendamento celebrados no quarto trimestre de 2022 atingiu os 6,91 euros/metro quadrado (€/m2), um aumento de 10,6% face ao mesmo período de 2021. Já o número de novos contratos diminuiu 3,3%, para 22 628.

O valor das rendas ficou acima do nacional na Área Metropolitana de Lisboa (10,38 €/m2 ), Algarve (8,06 €/m2 ), Área Metropolitana do Porto (7,62 €/m2 ) e (7,54 €/m2 ), revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Trás-os-Montes (2,69 €/m2 ) registou a menor renda mediana por m2 de novos contratos de arrendamento.

Em todos os 24 municípios portugueses com mais de 100 mil habitantes registou-se um incremento homólogo da renda mediana nos novos contratos no quarto trimestre de 2022.

As estatísticas de rendas da habitação ao nível local publicadas hoje pelo INE dão conta de crescimentos superiores a 20% em Oeiras (23,9%, para 12,65 euros/metro quadrado), Lisboa (22,4%, para 14,13 €/m2) e Cascais (21%, para 13,66 €/m2). No Porto, o aumento também foi maior do que o registado a nível nacional, mais 16,3%, para 10,64 €/m2.