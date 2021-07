Rendas descem 1,1% no segundo trimestre

© Artur Machado/Global Imagens

O preço médio das rendas em Portugal registou uma quebra de 1,16% no segundo trimestre deste ano quando comparado com o conjunto dos três meses anteriores, revela a Casafari, plataforma de tecnologia de dados imobiliários.

O distrito de Lisboa apresentou o valor médio de arrendamento de apartamentos mais elevado do país - 984 euros. Já o preço médio mais baixo em Portugal verificou-se na Guarda - 303 euros.

Segundo os dados da empresa, o preço médio para arrendar um apartamento em Lisboa aumentou 0,21% entre abril e final de junho face ao primeiro trimestre de 2021, para 1042 euros.

No Porto, verificou-se uma quebra de 2,8% no mesmo período, fixando-se o preço médio nos 547 euros.

Preço das casas continua a subir

O preço médio de venda de apartamentos no país manteve a tendência de subida, apesar da situação pandémica no país. O relatório da Casafari aponta um aumento de 1,13% no segundo trimestre do ano quando comparado com o trimestre anterior. O preço das moradias manteve-se estável (0,12%).

Em Lisboa, os preços não sofreram alterações (variação de 0,37%), mantendo-se como o distrito a apresentar o preço mais elevado em todo o país: 269.965 euros. Também no produto moradias Lisboa regista o valor médio mais elevado: 444.655 euros.

Stock de escritórios aumenta

No segmento imobiliário de escritórios, o preço médio de venda aumentou 5% em Lisboa e 2,3% no Porto. Os dados da Casafari apontam para um aumento do stock. Em Lisboa registou-se no segundo trimestre um incremento de 8,2% no número de escritórios em oferta. No Porto, a subida foi de 5,48%.