Rendimento anual subiu 1,3% em ano de pandemia

Rua de Oeiras, onde se localizam espaços comerciais © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Em 2020, apesar do impacto económico e social provocado pela pandemia de Covid-19, "o valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo aumentou 1,3% face ao ano anterior" para 9 665 euros, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados esta terça-feira. Oeiras (14 091 euros), Lisboa (12 938 euros) e Cascais (11 827 euros) são os três municípios com os valores mais altos.

Dos 308 concelhos do País, 68, isto é um quinto do total, apresentaram rendimentos medianos superiores à referência nacional de 9 665 euros: 18 autarquias são da Área Metropolitana de Lisboa, 21 do Centro, 13 do Alentejo, sete do Norte, cinco dos Açores, três da Madeira e um do Algarve.

Em contrapartida, "apenas 11 municípios apresentaram uma diminuição do valor mediano do rendimento" face a 2019, de acordo com o mesmo relatório. Deste conjunto, destacam-se seis municípios do Algarve, tendo Albufeira registado a maior queda de rendimento anual, de 3%, e as autarquias de São João da Madeira (-0,4%), na Área Metropoliana do Porto, e Cascais (-0,3%), na Área Metropolitana de Lisboa.

Por sub-regiões, a Área Metropolitana de Lisboa (11 321 €), a zona de Coimbra (9 916 €), de Leiria (9 891 €), o Alentejo Central (9 795 €) e a Região de Aveiro (9 710 €) foram as que apresentaram os rendimentos medianos mais elevados, superiores à referência nacional. Por outro lado, o Alto Tâmega (7 816 €), Tâmega e Sousa (8 028 €) e Douro (8 488 €) registaram em 2020 os valores mais baixos, inferiores a 8 500 € por sujeito passivo.

As "Estatísticas do Rendimento ao nível local" para o ano de 2020 são produzidas pelo INE com base em dados fiscais anonimizados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativos à nota de liquidação do Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS -- Modelo 3), obtidos ao abrigo de um protocolo celebrado entre as duas entidades.

Os resultados apresentados têm em conta os valores do 'Rendimento bruto declarado', do 'IRS liquidado' e da variável derivada 'Rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado', por agregado fiscal e sujeito passivo.