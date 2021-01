Restauração e comércio não alimentar voltam a fechar como em abril

Porto, 14 / 11 / 2020 - Início do recolher obrigatório a partir das 13H de sábados e Domingos, como medida de contenção da pandemia Covid-19. Encerramento do comércio ás 13. Placa fechado. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O governo preparou ontem as atividades do comércio não alimentar e a restauração para o encerramento da atividade, prevendo uma situação semelhante à vivida em abril e na primeira quinzena de maio, mas assegurou que o objetivo é "ter um período contido para travar o ritmo de crescimento das infeções e internamentos com o novo coronavírus.

Depois de se ter reunido ontem com os parceiros sociais, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, admitiu como "plausível" uma situação de confinamento semelhante à ocorrida durante o estado de emergência que vigorou nos primeiros meses da pandemia, com a "inclinação" de manter o ensino presencial, assim como o funcionamento de atividades como as da indústria e da construção. Mas, desta vez, durante "um período contido" e não de forma prolongada como a vivida no início do ano, na primeira vaga da pandemia de covid.

A forma como serão aplicadas as novas restrições a estas atividades - com eventual diferenciação territorial de acordo com os rácios de infeções - ainda está a ser ponderada pelo executivo de António Costa.

"Aquilo que pretendemos é um momento de travagem. Em março, abril e maio fizemos um grande confinamento para assegurar que reduzíamos praticamente a níveis residuais o número de novos contágios. Nesta altura, aquilo que o governo entende contemplar, sem prejuízo da evolução da reflexão que possa haver nos próximos dias, é ter um período contido para travar o ritmo de crescimento

e assegurar que atuamos sobre a procura ", afirmou o ministro Siza Vieira, juntando que isso "aponta para uma duração mais curta" das restrições que aí vêm para controlar esta nova vaga da doença.

Novos apoios

As restrições serão, segundo o governo, acompanhadas de apoios. Primeiro, e para os setores encerrados por determinação administrativa, haverá acesso imediato ao lay-off simplificado, tal como em abril, mas agora com salário a 100% para os trabalhadores e um encargo para empregadores calculado em 19% do salário. As empresas terão também acesso a isenção total da Taxa Social Única.

Apesar do encerramento provável, a restauração poderá continuar a funcionar em regime de take-away e entrega ao domicílio, e, "nesses casos, há acesso ao lay-off simplificado, mesmo que parte dos trabalhadores possam estar a trabalhar", assegurou o titular da pasta da Economia.

Mantém-se, por outro lado, a possibilidade de as empresas manterem o acesso ao sucessor do lay-off, o apoio à retoma progressiva, no âmbito do qual os setores com maiores quebras de faturação deixam de ter encargos com salários, ainda que possam ter de realizar parte ou a totalidade das contribuições para a Segurança Social.

Está também prevista a majoração dos fundos disponibilizados pelo Apoiar.pt para os setores encerrados, numa reformulação que deverá ser dada a conhecer através de portaria a publicar na próxima semana.

Já para os trabalhadores independentes, sócios-gerentes e trabalhadores do serviço doméstico afetados pelas medidas de confinamento decretadas, o governo diz que pretende recuperar os apoios existentes em abril destinados a estes grupos de profissionais.

Será um apoio "excecional" e "para durar enquanto durarem estas medidas mais restritivas", condicionado a casos de redução ou suspensão da atividade devido às restrições e, por isso, diferente do Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores que entrará em vigor neste ano para situações de perda de rendimento ou desproteção social, segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Este último estará também acessível no fim de janeiro, assegurou.

"O que procuraremos fazer, caso seja necessário e haja suspensão de atividades com uma necessidade de apoio a quem seja de alguma forma afetado por essas decisões, é retomar exatamente o mecanismo de apoio que tivemos em abril ou em maio quando houve encerramento de atividades", afirmou Ana Mendes Godinho após a reunião com os parceiros da concertação social.

A associações que representam os setores da restauração, da hotelaria e do comércio têm criticado fortemente as medidas que restringem o acesso dos consumidores aos estabelecimentos e abalam a confiança dos portugueses. As medidas ainda não são conhecidas, mas advinha-se uma nova onda de contestação destes setores.