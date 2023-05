Faturação de restaurantes e hotéis de Coimbra disparou 63% em semana de Coldplay

Primeiro de quatro concertos dos Coldplay em Coimbra © Pedro Correia / Global Imagens

Os estabelecimentos de restauração e hotelaria do concelho de Coimbra viram a faturação crescer cerca de 63% nos dias em que decorreram os concertos dos Coldplay e a Queima das Fitas (de 17 a 21 de maio), face à média semanal registada desde o início do ano, segundo o mais recente relatório da Reduniq, que analisou as transações registadas pela sua rede de aceitação de pagamentos.

Comparativamente com o período homólogo, o setor da restauração registou uma variação positiva de 55%, com um aumento do consumo estrangeiro e nacional de 113% e 45%, respetivamente. Também num sentido ascendente, a hotelaria verificou um crescimento de 48%, marcado pelo aumento de 84% do consumo estrangeiro e 22% do consumo nacional.

No setor hoteleiro, em particular, a transação média registada naqueles dias foi de 112,9 euros, um valor significativamente acima do que o registado na mesma semana de 2022 (87,9 euros). O montante em causa compara ainda com a média de 95,8 euros desde o início do ano, ou seja, mais 17,1 euros.

As conclusões do Reduniq Insights mostram ainda que a procura por este e outros setores de atividade resultou num aumento global de 15% do número de transações efetuadas e de 8,4% da faturação dos negócios no concelho de Coimbra, em relação à mesma semana do ano passado. Os números foram alavancados pela subida da faturação estrangeira, que representou 10,2% do total da faturação.

Olhando para o consumo estrangeiro no concelho durante aquele período, destacam-se mercados como Espanha (22%), França (14%), Brasil (10%), Estados Unidos (8%) e Irlanda (8%). Comparativamente com o período homólogo, a faturação espanhola mais que triplicou (258%).

O distrito de Coimbra registou igualmente um crescimento de 12% no mesmo período.

Para Tiago Oom, diretor comercial da Unicre e porta-voz do Reduniq Insights, os dados recolhidos "comprovam que a organização de grandes eventos, como os concertos dos Coldplay e a Queima das Fitas, uma das mais conceituadas do país, permitem atrair os clientes nacionais e estrangeiros para estas regiões do país". "Este género de atividades, que têm uma duração superior a um dia, acabam por obrigar a permanecer na localidade, impulsionado, assim, uma maior procura por hotéis e restaurantes", conclui o responsável.