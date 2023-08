Restauração pede descida nos impostos e alerta para possível falência de empresas

(Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

A PRO.VAR - Associação Nacional de Restaurantes exige uma redução nos impostos para as empresas, alertando que, se tal não acontecer, o Governo estará a decretar a falência de milhares de empresas e o despedimento de trabalhadores.

"A PRO.VAR prevê, para breve, uma maior redução no consumo nos restaurantes e alerta: não baixar o IVA da restauração e não encontrar uma TSU [Taxa Social Única] adaptada a um setor com baixa 'elasticidade' na gestão da mão-de-obra, terá uma sentença certa, a declaração de falência, decretada pelo Governo a milhares de empresas e ao despedimento de dezenas de milhares de trabalhadores", apontou, em comunicado.

Para a associação, com o preço das matérias-primas em máximos, os custos dos fatores de produção a atingir valores recorde e "salários dos trabalhadores mais altos de sempre", é necessária uma resposta "firme e urgente" por parte do executivo.

Os clientes "ainda não deixaram de frequentar os restaurantes", apesar das subidas dos preços, referiu a associação, ressalvando que se verifica uma redução do 'ticket' médio do consumo, através, por exemplo, da divisão de refeições.

"Apesar das alterações de preços e a implementação de regras para tentar assegurar a viabilidade da operação não estarem a ser bem vistas pelos clientes, os restaurantes dizem não terem outra solução e queixam-se da constante pressão feita pelos clientes, dizendo que o destinatário dessa indignação deveria estar no Governo, pois há muito que deveria ter reduzido o IVA da restauração, do preço da comida, dos 13% para os 6%", sublinhou.

Assim, a associação pede uma "solução ajustada e equilibrada" para as empresas do setor, "que estão frequentemente em situação muito débil e ficam ainda mais expostos num cenário de contração económica, agravado pelo facto de estarem num setor de concorrência perfeita e de forte dependência de mão-de-obra".

O PSD desafiou hoje o PS a dizer se "vai ou não aceitar reduzir os impostos" e aprovar a proposta apresentada pelos sociais-democratas ou se pretende "continuar a utilizar a política fiscal para engordar os cofres do Estado".

Numa conferência na sede nacional do PSD, em Lisboa, o vice-presidente do partido António Leitão Amaro detalhou os contornos da proposta fiscal apresentada na segunda-feira por Luís Montenegro, considerando que existe "um problema sério" em Portugal, com os portugueses a "pagarem demasiados impostos".

"Mas o PSD tem a solução: baixar impostos já, no quadro de uma reforma fiscal de fundo. O que sobra é a pergunta que se impõe neste momento: e o que faz o PS? Anda há anos a anunciar que quer reduzir impostos e a carga fiscal não para de subir. O PS vai ou não aceitar, deixando-se de politiquices, este repto?", questionou Leitão Amaro, tendo a seu lado o líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento.

Miranda Sarmento afirmou que a proposta de redução fiscal apresentada esta segunda-feira pelo líder do PSD será concretizada em cinco iniciativas legislativas, que serão discutidas e votadas no dia 20 de setembro na Assembleia da República, tendo em conta que os sociais-democratas marcaram um debate potestativo (obrigatório) para essa data.

Questionado sobre as críticas do PS - que acusam o PSD de ter feito uma "cambalhota monumental" por priorizar agora a descida do IRS à do IRC, ao contrário do que propunham no programa eleitoral para as legislativas de 2022 -, Miranda Sarmento aludiu à mudança na liderança no PSD para salientar que Montenegro tem o "seu programa" e, desde que foi eleito, "tem defendido uma redução de impostos, nomeadamente em sede de IRS".