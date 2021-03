Restaurantes e cafés podem abrir sem limite de horários a partir de 3 de maio

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

A partir de dia 3 de maio, os restaurantes, cafés e pastelarias poderão abrir sem limite de horário, de acordo com o plano de desconfinamento anunciado esta quinta-feira pelo Governo.

Nessa data, será possível que até seis pessoas ou dez, no caso de uma esplanada, possam abrir sem limites de horário. Antes disso, a partir de dia 19 de abril, os cafés, pastelarias e restaurantes poderão abrir mas com horários de funcionamento limitados (até às 22h durante a semana e até às 13h ao fim-de-semana e feriados) e com grupos mais diminutos (máximo de quatro pessoas ou seis em esplanada).

Também a partir dessa data está programado o regresso de todas as modalidades desportivas, assim como o regresso da atividade física ao ar livre.

O calendário de desconfinamento inclui ainda a abertura dos ginásios nesta data.

Regresso de "grandes eventos exteriores e interiores"

Na primeira segunda-feira de maio, no dia 3, o calendário determina o regresso de "grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação."

Também passarão a ser permitidos casamentos e batizados, desde que sejam realizados com uma lotação de 50% de lotação.

António Costa sublinhou que este plano de desconfinamento, que começará já na próxima segunda-feira, dia 15 de março, é um "processo gradual e obviamente sujeito sempre a avaliação quinzenal".

(em atualização)