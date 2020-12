Restaurantes fecham mais cedo a 31 de dezembro. Nos dias seguintes encerram às 13 horas

O primeiro-ministro, António Costa © MÁRIO CRUZ/LUSA

Os restaurantes vão ter de fechar mais cedo no dia 31 de dezembro, ao contrário do que inicialmente estava previsto pelo Governo.

Há duas semanas, quando foram anunciadas as medidas para o Natal e o Ano Novo, o primeiro-ministro indicou que seriam revistas, tendo em conta a evolução da pandemia. Essa revisão foi feita nesta quinta-feira, no Concelho de Ministros que manteve as regras para o Natal, mas apertou as restrições para a passagem do ano e dias seguintes.

"Foi decidido rever os horários de funcionamento dos restaurantes, em todo o território continental, estabelecendo-se que, no dia 31 de dezembro, o funcionamento é permitido até às 22h30; e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro até às 13h00, exceto para entregas ao domicílio", refere o comunicado do Conselho de Ministros, divulgado minutos depois da conferência de imprensa de António Costa.

Há duas semanas, o primeiro-ministro indicou que na passagem do ano, os restaurantes podiam ficar abertos até à 1 hora da madrugada, podendo, no dia 01 de janeiro, servir almoços até às 15h30. Estes horários mais alargados mantêm-se para o Natal, mas são alterados no período do Ano Novo.

"Ao contrário do que tínhamos anunciado temos de cortar totalmente as celebrações de Ano Novo", anunciou o primeiro-ministro na conferência de imprensa desta quinta-feira à noite, indicando que "a liberdade de circulação será restrita a partir das 23 horas do dia 31 e no feriado de dia 01 e no fim de semana a circulação será restrita a partir das 13 horas".

Estas regras mais apertadas aplicam-se a todos os concelhos no país e não apenas aos que estão classificados como de risco elevado ou extremo.

"Infelizmente, o ritmo tem vindo a tornar-se mais lento, ou seja, não estamos hoje no ponto em que desejávamos estar", assumiu o primeiro-ministro, para justificar a alteração das regras que estavam previstas para a passagem do ano e dias seguintes.