Retroativos do aumento de 1% no Estado sem descontos no IRS

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, durante uma reunião com o presidente da Federação Sindical da Administração Pública (Fesap), José Abraão. © LUSA

Os aumentos salariais adicionais de 1% pagos aos trabalhadores do Estado nos meses entre janeiro e abril não serão sujeitos a retenção na fonte em sede de IRS, anunciou esta quarta-feira o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap), José Abraão, no final da reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.

Ou seja, os funcionários públicos irão receber o incremento sem terem de fazer descontos para o IRS. Mas, no próximo ano, na altura da entrega da declaração anual do imposto, haverá acerto de contas e estes trabalhadores poderão ser chamados a pagar imposto.

(Em atualização)