Reuniões do Infarmed são retomadas amanhã

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), conversa com o primeiro-ministro, António Costa (E), à saída da X sessão de apresentação sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", no Infarmed, em Lisboa, 08 de julho de 2020. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

As reuniões do Governo e dos partidos com os especialistas, que ficaram conhecidas como as "reuniões do Infarmed", vão ser retomadas nesta quinta-feira, confirmou o CDS-PP depois de uma audiência com o Presidente da República.

O regresso destes encontros surge mais de dois meses depois da última reunião, que decorreu no dia 07 de setembro, no Porto.

"Saudamos o regresso das reuniões com especialistas porque, de facto, o Governo já demonstrou que não tem uma estratégia para responder a esta situação e a este momento que é muito sério", afirmou o vice-presidente do CDS-PP, Filipe Lobo D'Ávila, depois da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre o momento para serem retomados os encontros e o objetivo, o dirigente centrista afirmou ter "ficado com a ideia de que a reunião de amanhã seria uma reunião preliminar das decisões que vão ser tomadas pelo governo e que dão corpo e substância ao decreto presidencial da declaração do estado de emergência", indicou

"A ideia com que fiquei é que o Governo precisava de ouvir os especialistas, o que não deixa de ser extraordinário que aconteça depois de termos dito por diversas vezes que estas reuniões se deveriam manter abertas à oposição e à comunicação social", frisou, defendendo que "as medidas que o governo aprovou e pôs em prática só trouxeram mais confusão e mais perturbação", concluiu em declarações transmitidas pela RTP 3.

A reunião para esta quinta-feira está marcada para as 10h00 no Infarmed.

Os dados da Direção-Geral da Saúde divulgados na terça-feira, Portugal registou 4452 novos casos de infeção com o novo coronavírus e 81 mortes associadas à doença covid-19 nas 24 horas anteriores.

Segundo o boletim, 66% dos novos casos situam-se na região Norte, que contabilizou nas últimas 24 horas mais 2941 infeções, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 812 novos casos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3553 mortes e 230.124 casos de infeção pelo novo coronavírus.

De acordo com os dados de incidência dos últimos 14 dias, à data do dia 10 de novembro, existiam 188 concelhos com mais de 240 casos por mil habitantes. Consulte o seu concelho no mapa em baixo.

Notícia atualizada às 12h50