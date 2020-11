Reuniões do Infarmed voltam a ser de 15 em 15 dias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), conversa com o primeiro-ministro, António Costa (E), à saída da X sessão de apresentação sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", no Infarmed, em Lisboa, 08 de julho de 2020 (MANUEL DE ALMEIDA/LUSA) © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Os encontros para a avaliação da situação epidemiológica da pandemia de covid-19 - conhecidas como as reuniões do Infarmed - vão regressar com uma regularidade de 15 em 15 dias.

"O primeiro-ministro propôs que estes encontros voltem a ter a regularidade que tiveram na primeira fase, o que no entender do PS é importante porque todos os atores possam todos contribuir em cooperação", indicou o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro.

A última reunião entre os principais responsáveis políticos e os especialistas realizou-se na Faculdade de Medicina da Universidade Porto, no dia 07 de setembro, após terem estado interrompidas cerca de dois meses.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, e dirigentes dos partidos com assento parlamentar assistem às reuniões do Infarmed.

Estas reuniões, que surgiram por iniciativa do primeiro-ministro, com um objetivo de partilha de informação, começaram no dia 24 de março e decorreram até 08 de julho, em dez sessões no auditório do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos da Saúde, em Lisboa, inicialmente semanais e depois de periodicidade quinzenal.

Ainda falta saber se as futuras reuniões terão a parte de exposição por parte dos especialistas terá transmissão aberta em direto.

Indicadores com leituras diferenciadas

O dirigente socialista sublinhou que apesar do número de contágios, internamentos e mortes, há dados "positivos". "O momento é crítico", começou por indicar José Luís Carneiro, apontando "indicadores positivos" como a "diminuição do indicador de contágio" e os "indicadores relativos ao avanço da vacina", frisou.

Já o representante do PSD, o deputado Ricardo Batista Leite, afirmou que com os dados epidemiológicos conhecidos "se fica com a sensação que foi a falta de preparação que levou ao descontrolo da covid-19", afirmou nas declarações aos jornalistas.

O Bloco de Esquerda falou da necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), com Moisés Ferreira a lembrar os dados sobre os novos casos e internamento, pedindo mais médicos.

O dirigente Jorge Pires do PCP, que contesta as regras mais apertadas do estado de emergência, sublinhou que "apenas 2% dos casos de transmissão ocorrem nos restaurantes", indicando que "a questão central é garantir a proteção individual dos portugueses, reforçar o SNS, dinamizar a vida económica social e desportiva e fazer o combate ao discurso alarmista que conduz ao pânico". O dirigente comunista garantiu que o partido mantém o congresso para os dias 27, 28 e 29 de novembro, afirmando que não há "nenhuma razão para não o realizar", sendo que os especialistas preveem que o pico de casos chegue nas próximas semanas.

O dirigente centrista, António Carlos Monteiro, "saudou o regresso das reuniões do Infarmed", lembrando que o CDS foi contra o fim destes encontros, acusando o Governo de "andar a reboque" das circunstâncias.

Inês Sousa Real, do PAN, lembrou que o partido "sempre defendeu a sua continuidade", apelando à responsabilidade "individual e comportamento de todas as pessoas". A líder parlamentar do PAN apontou a necessidade de "dar resposta" não só à covid-19, mas também a outras doenças. A dirigente falou da necessidade de "aliar o papel das Forças Armadas, dos equipamentos militares, hospitais e mais hospitais de campanha" no combate à pandemia.

Também André Ventura do Chega saudou o regresso das reuniões que terminaram "por capricho do Governo", afirmou o deputado. "Há uma questão de comunicação que não está a passar que é a confiança", apontou o líder do Chega, lembrando "as consultas e cirurgias adiadas".

O deputado falou de "restrições absurdas com impacto económico fortíssimo sem que haja uma justificação" para a restauração, citando dados dos especialistas de que o risco de contágio nestes espaços é baixo.