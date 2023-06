Revisão do contrato e dos salários dos trabalhadores das conservas de peixe em curso

© Igor Martins/Global Imagens (Imagem de Arquivo)

A Associação Nacional dos Industriais das Conservas de Peixe (ANICP) adiantou esta quarta-feira, em resposta à Lusa, estar em curso a revisão do contrato coletivo de trabalho para o setor, bem como o aumento das tabelas salariais.

Os trabalhadores das conservas de peixe estão hoje a realizar uma greve de 24 horas em todas as empresas do setor, reivindicando aumentos salariais dignos e a manutenção dos direitos consagrados no contrato coletivo de trabalho.

"A ANICP gostaria de esclarecer e reiterar que está em curso um processo negocial de revisão do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) e que este foi iniciado em janeiro de 2020", afirmou, em resposta à Lusa, o presidente da associação, José Maria Freitas.

O objetivo deste processo passa por rever o CCT e aumentar as tabelas salariais, assegurou, vincando acreditar que estas propostas vão beneficiar os colaboradores e abrir mais postos de trabalho na indústria, "tendo em conta que desta forma será possível a contratação de funcionários para novos turnos".

A associação espera ainda que continue um "diálogo construtivo e sério" com a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht), de modo a salvaguardar os direitos dos trabalhadores e melhorar a respetiva qualidade de vida.

"Num mundo em mudança, estamos atentos às novas necessidades das famílias, motivo pelo qual sublinhamos a importância destas medidas serem revistas em simultâneo", concluiu José Maria Freitas.

A greve dos trabalhadores das conservas de peixe regista, esta tarde, uma adesão de cerca de 20%, adiantou à Lusa a federação sindical, acusando a associação dos industriais de conservas de não querer negociar.

"Esta manhã, a adesão rondava os 10-15%. Agora, o grupo da tarde também está na concentração e não vai entrar, por isso, a adesão ronda os 20%", indicou o dirigente Avelino Mesquita da Fesaht.

Segundo os dados avançados pela federação, excluindo os trabalhadores em férias ou de baixa, encontram-se a trabalhar entre 130 e 140, enquanto perto de 50 estão em greve.

Avelino Mesquita disse que, até ao momento, a ANICP não deu resposta às reivindicações dos trabalhadores, que estão em greve pela quinta vez.

Já na terça-feira, a federação acusou, em comunicado, a ANICP de fazer chantagem com os trabalhadores e os seus representantes, colocando em cima da mesa o alargamento dos horários de trabalho, o banco de horas e os regimes de adaptabilidade.