Revisão dos preços dos contratos públicos alargada até junho de 2023

O governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o alargamento da revisão extraordinária de preços nos contratos públicos até junho de 2023, de modo a compensar as empresas do agravamento dos custos com energia, matérias-primas, mão-de-obra ou equipamentos. Este instrumento foi criado em maio e deveria terminar no final do ano. Mas foi agora prolongado por mais um semestre.

Segundo o ministro da Economia, António Costa Silva, esta medida pretende "dar tranquilidade e serenidade às empresas de construção".

Este instrumento permite a revisão extraordinária de preços com duas condições: desde que o valor de um determinado material, tipo de mão-de-obra ou equipamento represente pelo menos 3% do preço contratual e desde o preço desse bem ou serviço tenha subido mais de 20% em termos homólogos.

Segundo o diploma em vigor, sempre que há interrupção no fornecimento de materiais necessários para a execução da obra, é possível adiar os prazos dos contratos sem penalizações e pagamentos adicionais.