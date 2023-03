Revisão Regulamentar do Setor Elétrico está em consulta pública

© Mathieu Lewis-Rolland/AFP

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos anunciou que colocou em consulta, até 15 de maio, a Revisão Regulamentar do Setor Elétrico. Explica a ERSE que, na sequência do Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, esta revisão "promove o novo paradigma do setor assente num modelo descentralizado que permita enquadrar a produção local, as soluções de autoconsumo, a gestão ativa de redes inteligentes e assegurar a participação ativa dos consumidores nos mercados".

Explica o regulador, em comunicado, que as principais propostas de revisão regulamentar têm a ver com "operacionalizar realidades emergentes", como a atividade de agregação (e a agregação de último recurso), que permitirá desenvolver o mercado de aquisição de energia aos pequenos produtores, bem como o envolvimento de clientes de menor dimensão nos serviços de flexibilidade (resposta da procura), bem como operacionalizar a atividade de armazenamento, incluindo o armazenamento autónomo, "potenciando o seu contributo para a resiliência e eficiência do sistema elétrico através da flexibilidade".

As mudanças pretendem, ainda, permitir que o operador logísticos de mudança de comercializador efetue também a mudança de agregador, ao mesmo tempo que será criado um quadro regulamentar que permita, "com estabilidade tarifária", a alocação bilateral dos diferenciais gerados pelos custos de interesse económico geral (CIEG), "que seja proporcional ao custo das redes em cada nível de tensão". Visa, ainda, "minimizar a faturação de consumos estimados", em especial no quadro das redes inteligentes de energia elétrica, "reforçando a transparência do processo de faturação e reduzindo os conflitos de consumo nessa matéria, em benefício dos direitos dos consumidores", prevendo, ainda, a "obrigatoriedade de os grandes comercializadores apresentarem aos consumidores ofertas a preço fixo, indexadas e dinâmicas, garantindo a diversidade de ofertas e de escolha".

A ERSE quer facilitar a partilha de energia assente em modelos descentralizados através do autoconsumo coletivo e das comunidades de energia renovável, "consolidando as alterações legais introduzidas no regime do autoconsumo, incluindo a partilha dinâmica e hierárquica, beneficiando da experiência recolhida dos projetos piloto", e estabelecer o referencial de qualidade do gás aplicável às injeções de gases renováveis e de baixo teor de carbono na rede pública, "aderindo às normas internacionais aplicáveis, com vista a clarificar as regras de entrada dos produtores de biometano e de hidrogénio verde".

Será, ainda, elaborado um novo Regulamento relativo à Apropriação Indevida de Energia que, protegendo os direitos dos clientes, "permita aos operadores de redes serem mais efetivos no combate de comportamentos fraudulentos", bem como regulamentadas matérias relativas a tarifas de fornecimento supletivo e a tarifas transitórias.

Por fim, a ERSE pretende adaptar a regulamentação aos códigos de rede europeus, em especial no âmbito da operação da rede de transporte e da gestão das interligações, clarificar as regras aplicáveis e promover a participação nos mercados de serviços de sistema, quer da produção descentralizada, quer das instalações de consumo ou de armazenamento, bem como instituir a gestão flexível das redes de distribuição.

Serão reforçadas as obrigações de transparência e de prestação de informação dos operadores das redes de baixa tensão quanto aos investimentos nas suas redes e consolidado o quadro regulamentar do setor elétrico, "reconhecendo as redes inteligentes de distribuição em baixa tensão como o novo referencial". E haverá uma densificação, diz o regulador, na proteção dos dados pessoais dos clientes de energia.

"A revisão regulamentar centra-se no Sistema Elétrico Nacional (SEN) e é complementada, em situações pontuais, por propostas de aperfeiçoamento que abrangem o Sistema Nacional de Gás, por existirem regulamentos comuns a ambos os setores, como o Regulamento da Qualidade de Serviço, o Regulamento de Relações Comerciais e o Regulamento relativo à Apropriação Indevida de Energia", pode ler-se no comunicado.

Os documentos submetidos a consulta pública podem ser consultados online, sendo que os contributos deverão ser enviados a ERSE até 15 de maio de 2023.