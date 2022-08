Revitalização do Parque da Serra da Estrela é para concluir até 2032

© Vila Cortês do Mondego

Na sequência dos prejuízos causados pelos incêndios na serra da Estrela, o governo deverá avançar com um plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. De acordo com o Público desta quinta-feira, a recuperação daquela zona é para concluir até 2032. O executivo também deverá aprovar declaração de situação de calamidade na região - algo reivindicado pelos autarcas - no Conselho de Ministros desta quinta-feira.

O matutino cita fonte envolvida nas negociações entre governo e as cinco autarquias da região e avança que existe uma "vontade maioritária" do executivo decretar a situação de calamidade já esta quinta-feira, de modo a permitir uma "intervenção rápida" na região afetada. Por intervenção, o governo quererá revitalizar a região nos próximos cinco a dez anos.

A serra da Estrela foi fustigada por um incêndio que lavrou durante 11 dias. Após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, além da aprovação da situação de calamidade, deverão ser conhecidas as medidas de apoio e os critérios de acesso aos mesmos para fazer face aos prejuízos.