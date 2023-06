Risco de incumprimento dos créditos à habitação ameaça sistema financeiro português

Risco de incumprimento dos créditos à habitção ameaça sistema financeiro português © Alfredo Cunha

A bolha imobiliária e o risco de incumprimento dos créditos concedidos ameaçam o sistema financeiro português, avisa a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) no mais recente Economic Survey sobre Portugal, divulgado esta quinta-feira.

"O mercado da habitação é um risco chave para o sistema financeiro e requere uma monitorização cuidadosa", lê-se no relatório.

Os preços elevados dos imóveis e as subidas continuadas das taxas de juro Euribor agravaram as condições de crédito para as famílias portuguesas que se veem agora confrontadas com prestações demasiado elevadas para os rendimentos que recebem. Por isso, a organização, sediada em Paris, alerta para o risco de incumprimento que pode lesar a banca nacional, apesar de destacar a boa saúde do sistema financeiro português, que melhorou significativamente desde a crise do subprime de 2007.

"Em linha com o reforço do quadro legal e regulamentar da gestão do crédito em risco de incumprimento ou vencido, obrigando as instituições de crédito a adotarem uma postura mais proativa, os bancos deverão continuar a identificar e apresentar soluções para prevenir o incumprimento de crédito", recomenda a OCDE.

Neste sentido, a OCDE aconselha os bancos nacionais a renegociar e reestruturar os contratos de crédito para adaptar as condições do empréstimo à capacidade financeira dos mutuários.

Recorde-se que, no ano passado, o Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que obriga os bancos a renegociar os créditos à habitação com taxa de juro variável até 300 mil euros sempre que a taxa de esforço supere os 36%, isto é, quando aquela parcela de rendimento líquido se destine exclusivamente a pagar as prestações bancárias quer sejam destinadas à habitação ou ao consumo. A medida vigorará até ao final de 2023 e não implicará custos adicionais para os devedores nem pode fazer aumentar a taxa de juro. Para além disso, foi suspensa a comissão de amortização antecipada de 0,5% nos créditos à habitação com taxas de juro variáveis até final deste ano.

Segundo a análise da OCDE, "os preços das casas aumentaram rapidamente nos últimos anos e atingiram níveis elevados em comparação com os rendimentos das famílias". "Tal deve-se em parte ao peso crescente de compradores não residentes no mercado imobiliário português, que ascendem a cerca de 12% do valor das transações, mais significativamente nas regiões do Algarve, Lisboa e Porto", explica o mesmo organismo.

Como consequência da perda de rendimento real da famílias e da subida das taxas de juro variáveis Euribor, a OCDE estima uma queda na compra de casas. Contudo, não será suficiente para arrefecer o mercado. A curto prazo, não se espera uma redução dos preços da habitação sobretudo devido à procura continuada por parte de estrangeiros, assinala.

No crédito a particulares, que representava 63% das carteiras de crédito dos bancos nacionais e dos quais 78% são constituídos por hipotecas, o aumento das taxas de juro fizeram disparar os valores das prestações. "Em janeiro de 2023, 89% do stock de crédito à habitação estava sujeito a taxas de juro variáveis, quase na sua totalidade com taxas indexadas à Euribor até um ano. Cerca de 85% destes empréstimos sofreram uma atualização da sua taxa de juros até junho de 2023, em relação às taxas mais baixas que vigoraram no início de 2022", segundo o relatório da OCDE.

Este fenómeno levou a um incremento dos créditos com taxas fixas. Porém, 68% dos novos empréstimos para comprar casa ainda estão a ser concedidos a taxas variáveis, quando na Zona Euro essa percentagem é de apenas 15%.

O aumento das taxas de juros variáveis associado a uma queda real dos rendimentos reais dos mutuários "está a começar a afetar a capacidade das famílias em conseguir pagar as suas dívidas, podendo diminuir a qualidade das carteiras de empréstimos hipotecários", alerta a OCDE. Por exemplo, uma prestação média mensal de 254 euros, em janeiro do ano passado, subiu 45 euros para 299 euros, em dezembro de 2022, segundo os cálculo daquela organização internacional que estima que, até ao final deste ano, "cerca de 11% dos agregados com créditos à habitação tenham uma taxa de esforço superior a 40%, em comparação com 5% em junho de 2022".

Diante deste cenário, os bancos apertaram os critérios para a concessão de novos empréstimos à habitação durante o ano de 2022, reconhece a OCDE.

Para além disso, "os riscos associados ao aumento dos custos do serviço da dívida foram mitigados pela melhoria da situação financeira dos famílias na última década e pela baixa taxa de desemprego", segundo a OCDE.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico salienta ainda as medidas adotadas pelo governo, no âmbito do pacote Mais Habitação, sem contudo fazer uma análise aprofundada: "O governo introduziu medidas de política para melhorar o acesso à habitação e reduzir o pagamento das prestações para famílias mais vulneráveis".

Entre os apoios previstos nesse programa, está prevista uma bonificação dos juros, indexados às taxas variáveis Euribor. Esta medida, que vai começar a ser operacionalizada este mês, destina-se a famílias com créditos à habitação até 250 mil euros, celebrados até 15 de março de 2023, e que apresentem uma taxa de esforço igual ou superior a 35% do seu rendimento anual com o valor das prestações anuais do crédito. A bonificação tem também em conta o rendimento das famílias e está apenas disponível para famílias com rendimentos até ao sexto escalão de IRS (até 33 632 euros de rendimento coletável).