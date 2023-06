Roteiro Nova competitividade promove agenda de inovação

Francisco Jaime Quesado é economista, gestor, especialista em inovação e competitividade, autor de livros como O Novo Capital e O Meu Expresso e agora também da obra Nova Competitividade

Dinheiro Vivo 19 Junho, 2023 • 22:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O economista e gestor Jaime Quesado - que colabora com textos de opinião no Dinheiro Vivo - está a celebrar 40 anos de escrita e, nesse sentido, publicou um novo livro manifesto, com o título "Nova Competitividade", que tem vindo a apresentar num roteiro por vários pontos do país e também junto da diáspora, nalgumas cidades europeias. Jaime Quesado defende que é necessário um novo modelo de criação de valor assente na inovação e no talento e esta mensagem tem sido objeto de grande discussão nas várias sessões realizadas neste roteiro.

Quando há 40 anos Jaime Quesado escreveu o seu primeiro artigo para o Jornal de Notícias, já nessa altura o tema da inovação e competitividade suscitava a sua curiosidade e atenção. Desde então todo o seu percurso profissional - na área pública e privada - e a sua intervenção através da escrita e de outros testemunhos deu prioridade central a este tema. Ao longo deste tempo. o economista e gestor tem colaborado com muitas publicações, de que se destaca o Expresso, em que publicou durante 25 anos muitos textos na área da Economia sintetizados no seu livro O MEU EXPRESSO publicado em 2015 - a mensagem sempre presente em todas estas intervenções e publicações foi sempre de um forte sentido de confiança estratégico na área da inovação e competitividade.

Jaime Quesado acompanhou - como Gestor do Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento - a aposta pública feita no nosso país na área da Inovação e da Sociedade da Informação e da Inovação e teve ocasião ao longo das várias sessões realizadas - de Lisboa a Madrid, passando pelos Açores e Paris, entre outros locais - de destacar o balanço positiva de todos os investimentos realizados e da importância de consolidar para o futuro o seu impacto em termos de sociedade e economia. Daniel Traça, na sessão realizada na Gulbenkian em Lisboa, defendeu que " temos que fazer do talento o acelerador da nossa Nova Competitividade", tema que Álvaro Santos Pereira, Diretor na OCDE, reforçou na sessão realizada em Paris.

O Roteiro Nova Competitividade - que terá ainda duas sessões em setembro em Londres e em Évora antes da sessão final de balanço em outubro na Gulbenkian - tem sido um excelente laboratório de partilha e discussão sobre os rumos que a competitividade da nossa economia deve ter para o futuro. Trinta anos depois do estudo que Michael Porter realizou - ainda hoje considerado uma referência na área da competitividade - Jaime Quesado decidiu celebrar os seus 40 anos de escrita promovendo um Roteiro que pretende manter viva a agenda de confiança da nossa economia para o futuro.