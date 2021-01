Rui Rio confirma aulas à distância no novo estado de emergência

O presidente do PSD Rui Rio durante uma conferencia de imprensa de reação às medidas anunciadas pelo Governo no âmbito da atual situação de pandemia provocada pelo Covid-19, 21 janeiro 2021, Porto. ESTELA SILVA/LUSA © LUSA

O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou esta quarta-feira que o decreto do Presidente da República para o próximo estado de emergência vai prever a possibilidade de ensino à distância, aspeto que classificou como "muito positivo".

"Não vale a pena continuar a fingir, como o Governo disse, que apenas empurrou o ano letivo quinze dias para a frente. O decreto permitirá e muito bem que haja ensino à distância", afirmou Rio, considerando que as escolas que o puderem fazer - privadas ou públicas - não podem ser prejudicadas.

O presidente do PSD falava aos jornalistas na sede nacional do partido depois de uma audiência, por videoconferência, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.