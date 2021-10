Rui Rio: "Os 79 deputados do PSD vão votar contra o Orçamento do Estado"

O presidente do PSD, Rui Rio (Imagem de arquivo) © António Cotrim/Lusa

Rui Rio, líder do PSD, garantiu esta quarta-feira de manhã, à entrada para o Parlamento, que nenhum deputado do PSD vai votar a favor do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), respondendo assim à possibilidade de os três deputados da Madeira poderem fazer passar o OE2022 na generalidade.

"O PSD decidiu através da sua Comissão Política votar contra o OE. Não há rigorosamente mais nada. O PSD tem 79 deputados e todos vão votar contra o Orçamento do Estado", assegurou Rui Rio.

Minutos depois do líder do PSD ter falado, Miguel Albuquerque, líder do PSD Madeira e presidente do Governo Regional, confirmou. "O voto é o da Comissão Política, é o voto contra."

Rui Rio: Não é minimamente aceitável" que PR receba Rangel para tratar de prazos eleitorais

O presidente do PSD disse considerar "muito estranho" que o Presidente da República tenha recebido um candidato partidário e que, se o encontro serviu para falar de prazos eleitorais, discorda e "não é minimamente aceitável".

Rui Rio foi novamente questionado pelos jornalistas sobre a audiência concedida por Marcelo Rebelo de Sousa a Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD, que foi divulgada na quarta-feira na página oficial de Belém.

"Obviamente que acho muito estranho que o Presidente da República receba um putativo candidato à liderança de um partido. Se for verdade o que vem nos jornais, que ainda por cima o que lá foram tratar foi a data das legislativas e tendo em vista a data das diretas do PSD, significa que vamos condicionar o país às diretas do PSD", criticou.

Rio salientou que nem sequer os partidos foram ainda ouvidos sobre eventuais prazos para as legislativas antecipadas, caso se confirme o chumbo do Orçamento do Estado hoje à tarde.

"Se assim foi, peço desculpa, tenho o máximo respeito pela figura do Presidente da República, pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas tenho de discordar frontalmente", disse.

E acrescentou: "Não é minimamente aceitável num país qualquer, neste caso um país europeu, que um chefe de Estado receba e possa combinar uma coisas com um líder da oposição", disse, acrescentando rapidamente "líder da oposição interna".

*com Lusa.