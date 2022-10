Sacrifícios na TAP evitaram injeção de mais 1,3 mil milhões de euros

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos © António Pedro Santos / Lusa

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, revelou esta quarta-feira, durante uma audição no Parlamento, que "sem plano de reestruturação, sem o enorme esforço dos trabalhadores", o Estado teria de "injetar mais 1,3 mil milhões de euros na TAP", além dos 3,2 mil milhões aprovados por Bruxelas.

O governante respondia à deputada do PCP, Paula Santos, que criticava o plano de reestruturação e os sacrifícios impostos aos trabalhadores da TAP. Pedro Nuno Santos insistiu que "não havia alternativa". O governo pediu 3,2 mil milhões de euros para a companhia aérea, "o máximo que a Comissão Europeia permitiu e isso teve consequências, medidas duras para a TAP e elas teriam de ser implementadas", vincou Pedro Nuno Santos.

"A alternativa ao plano era em vez de injetar 3,2 mil milhões, o Estado teria de injetar mais 1,3 mil milhões, que é o resultado do enormes esforço que os trabalhadores estão a fazer, ou seja, o Estado teria de injetar 4,5 mil milhões no mínimo", detalha o governante.

Pedro Nuno Santos voltou a insistir na importância da TAP para o país e para a economia, que "exporta mais de 3 mil milhões de euros".

Embora ainda não sejam conhecidas as contas da companhia aérea dos últimos seis meses do ano, o ministro antecipou que a TAP "já vai ter resultados positivos no final do primeiro semestre de 2022, resultados que vão ser antecipados", uma vez que o plano de reestruturação ditava que a empresa teria de atingir essa meta no final de 2023.