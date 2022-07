Saiba quais são os destinos de verão preferidos dos portugueses

Funchal © (Maria João Gala /Global Imagens)

Os portugueses escolheram e estão decididos a explorar melhor o país. Os destinos com as taxas de reserva mais elevadas neste verão são Funchal, Ponta Delgada, Lisboa e Porto, revela a agência de viagens online eDreams em comunicado, esta sexta-feira.

Há quem opte ir para fora, contudo. Os países com as taxas de reserva mais altas para os próximos meses na Europa são França, Espanha, Itália, Reino Unido e Suíça. Assim, Paris, Barcelona, Londres, Madrid e Milão são as cidades que os portugueses querem visitar na época de calor, aponta a plataforma.

Fora da Europa, os portugueses têm interesse no Brasil, Marrocos e Estados Unidos.

A plataforma ainda apurou que a maior parte, ou seja, 36% dos viajantes, vai permanecer nos destinos três a quatro dias, traduzindo-se numa visita de curta duração. Mais de 25% vão passar entre sete a 13 dias de férias, 19% entre cinco a seis dias e só 5% vai estar fora 21 dias.

A eDreams também identificou os países mais procurados pelos estrangeiros. Portugal é um deles. Quem vem de fora procura a capital do país, mas também a região do Grande Porto e as cidades de Faro, Funchal e Ponta Delgada. Assim, os turistas que visitam estas terras portuguesas vêm, sobretudo, da vizinha Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Suíça.

A agência de viagens analisou ainda as viagens nas datas dos festivais mais destacados deste Verão. "No que toca a Portugal, destaca-se o NOS Alive, de 6 a 9 de julho, e a eDreams descobriu que a maior parte dos turistas a viajar para Portugal nestas datas são franceses (26%), alemães (16%) e espanhóis (10%)", conclui o comunicado.