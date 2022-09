Salário mínimo poderá ultrapassar os 750 euros em 2023

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, com o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O salário mínimo nacional poderá subir mais do que os 45 euros previstos, ultrapassando os 750 euros em 2023, segundo a proposta de Acordo de Competitividade e Rendimentos que o governo entregou esta quarta-feira às confederações sindicais e patronais.

A reunião arrancou pouco depois das 16h. À mesa das negociações estão, do lado do executivo, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, o ministro da Economia, António Costa Silva, o ministro das Finanças, Fernando Medina, e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

A proposta do governo a que o Dinheiro Vivo teve acesso refere que, "em 2023, o aumento da remuneração mínima mensal garantida deve assegurar um diferencial adicional para compensar os impactos da inflação". Tendo em conta que a inflação deste ano deverá atingir os 7,7%, segundo as previsões do Conselho das Finanças Públicas, é muito provável que o salário mínimo suba acima dos 750 euros que o governo estimou para o próximo ano.

Em abril, o primeiro-ministro, António Costa, tinha confirmado uma subida de 45 euros, de 705 para 750 euros em 2023, o que corresponderia a um aumento de 6,38%. Para compensar a inflação, e tal como o Dinheiro Vivo noticiou, seria necessário que a remuneração mínima subisse para os 759 euros, mais nove do que o previsto.

Apesar de o governo poder elevar mais o salário mínimo do que o estimado, mantém-se a meta de chegar aos 900 euros em 2026, segundo o documento.

A contrapartida para os empregadores deverá passar por "reduções seletivas do IRC para empresas com contratação coletiva dinâmica, com valorização de salários e diminuição do leque salarial" e para "empresas que invistam em Investigação e Desenvolvimento (I&D), reforçando as condições do Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE II) na componente do investimento direto"

Será ainda criado "o Incentivo à Capitalização de Empresas (ICE), fundindo a dedução de lucros retidos e reinvestidos (DLRR) e a remuneração convencional do capital social (RCSS), simplificando os incentivos fiscais à capitalização e ao investimento, por via de eliminação de redundâncias e limitações inerentes aos instrumentos atualmente existentes, e melhorando ainda o regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI)", lê-se na proposta do executivo.

O governo propõe ainda uma reformulação do "sistema de reporte e dedução dos prejuízos fiscais no sentido da sua simplificação".

(Notícia atualizada às 16h48)