Salário mínimo terá de apresentar despesas gerais para não pagar IRS em 2024

A partir de 2024, o mínimo de existência do IRS, isto é, o patamar até ao qual os rendimentos estão isentos de IRS, vai deixar de estar vinculado aos salário mínimo nacional, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023). Isto poderia indicar que, daqui por dois anos, quem receber a remuneração mínima, que deverá atingir os 810 euros, vai começar a pagar IRS. Mas o ministro da Finanças, Fernando Medina, refutou essa ideia, esta sexta-feira, durante uma audição no Parlamento no âmbito do debate do OE2023, defendendo que este trabalhador pode deduzir despesas gerais e familiares, que têm um teto de 250 euros, e, por essa via, anular o impacto do imposto.

Segundo Fernando Medina, "a opção por esta esta mudança no mínimo de existência e a atualização do salário mínimo traduzem-se pela integração de mais pessoas no sistema de imposto de rendimento, o que não quer dizer que essas pessoas paguem imposto, porque à cabeça estarão a funcionar os mecanismos das deduções", nomeadamente as deduções das despesas gerais e familiares de 250 euros que é hoje usado pela "esmagadora maioria dos contribuintes". "Isso significa que não haverá tributação para uma faixa de salários em torno do salário mínimo", sublinha. Medina conclui: "Não é verdade que isto [o mecanismo] corresponda ao pagamento de imposto no próximo ano e a partir dos anos seguintes."

No OE2023, não estão previstos aumentos das deduções em sede de IRS. O governo optou, por agora, atualizar os escalões de IRS em 5,1%, baixar a taxa do segundo escalão de 23% para 21% com impacto na redução das taxas médias dos seguintes níveis, e reformar o mínimo de existência. Todas estas medidas terão um custo de 500 milhões de euros.

Quanto à desindexção do mínimo de existência do salário mínimo, o OE2023 determina que "o valor de referência do mínimo de existência é igual ao maior entre 10 640 e 1,5 x 14 x Indexante dos Apoios Sociais (IAS)" que vai subir 35,5 euros para 4787,7 euros, em 2023. Ou seja, esse patamar será igual ao maior dos dois valores: ou 10 640 euros, que em 2023 será equivalente a 14 vezes o salário mínimo de 760 euros, ou 10,052,7 euros (1,5 x 14 x IAS). Com esta nova fórmula, em 2023, os trabalhadores com o vencimento mínimo continuarão isentos, mas, em 2024, quando o salário mínimo atingirá os 810 euros, o vencimento anual bruto será de 11 340 euros, superior em 700 euros face ao valor mais alto do mínimo de existência: 10 640 euros.