Salários cresceram 3,4% em 2020 e diferença entre géneros atenuou-se

Os salários cresceram, em outubro de 2020, 3,4% face ao mesmo mês do ano anterior, totalizando 1.250,75 euros de ganho médio mensal, tendo-se "atenuado ligeiramente" a diferença entre géneros, indicou o Centro de Relações Laborais (CRL).

Num relatório sobre emprego e formação, que compila dados de várias fontes oficiais, como o Instituto Nacional de Estatística (INE), o Governo ou o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), entre outros, o CRL indicou que em outubro de 2020 "o ganho médio mensal, no Continente, dos trabalhadores por conta de outrem que trabalhavam a tempo completo era de 1.250,75 euros, o que representou um aumento de 3,4% face a outubro do ano anterior", sendo que "a mediana do ganho era de 926,14 euros, tendo registado um aumento de 3,8% relativamente ao ano anterior".

Paralelamente, "o ganho médio mensal masculino era 1.349,35 euros, enquanto o feminino totalizava 1.130,87 euros", indicou o CRL, destacando que "ambos cresceram, relativamente a 2019, embora o feminino mais do que o masculino, pelo que a diferença entre salários médios se atenuou ligeiramente, como aliás já vinha acontecendo nos últimos anos. Assim, em 2020, o salário médio mensal feminino representava 83,8% do salário masculino quando, há cinco anos, constituía 80,9%", referiu.

O CRL destacou ainda que, "de acordo com a informação disponibilizada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do MTSSS [Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social], em 2019 ocorreram, em Portugal, cerca de 196,2 mil acidentes de trabalho, entre os quais se contabilizaram 104 acidentes mortais, menos uma morte e mais 441 acidentes em relação ao ano anterior".

No entanto, "considerando a evolução da sinistralidade laboral nos últimos cinco anos, constata-se uma certa tendência de decréscimo do número de acidentes, em particular mortais", salientou.

O CRL também analisou os apoios concedidos devido à covid-19, indicando, segundo as Estatísticas da Segurança Social, que se constata, "relativamente às medidas de apoio no âmbito da covid-19, ao longo de 2021" que "um total de 1.724.954 pessoas singulares e 146.385 entidades empregadoras usufruíram de apoios covid, o que correspondeu a um montante pago de 2.158.087.568,61 euros".