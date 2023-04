Saldo da dívida direta do Estado aumenta 0,69% em março para 288 602 milhões de euros

© Pixabay

O saldo da dívida direta do Estado aumentou 0,69% em março deste ano, face a fevereiro, para 288 602 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

No seu boletim mensal, o IGCP refere que esta variação resultou sobretudo do aumento do saldo de Certificados de Aforro (CA), que registou um aumento de 3549 milhões de euros, e também do aumento do saldo de Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo (CEDIC) em 1663 milhões de euros.

Por outro lado, "observou-se a redução do saldo de Certificados do Tesouro (CT) em 634 milhões de euros" enquanto "o saldo de Obrigações do Tesouro registou, igualmente, um decréscimo de 908 milhões de euros".

De acordo com o IGCP, "observou-se, igualmente, uma diminuição do saldo de Bilhetes do Tesouro, em 1630 milhões de euros".

Segundo a entidade, "incorporando o efeito cambial favorável da cobertura de derivados, correspondente ao valor nocional dos 'swaps' de cobertura de capital, que ascendeu a 550 milhões de euros em março, o valor total da dívida após cobertura cambial situou-se em 288 052 milhões de euros, aumentando 0,71% face ao mês precedente".