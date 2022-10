Sandra Araújo é a nova coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030 © DR

O governo indicou a atual diretora executiva da Rede Europeia Anti-Pobreza Sandra Araújo para assumir a coordenação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza (ENCP) 2021-2030, informou o Ministério do Trabalho numa nota enviadas às redações.

"A coordenação da ENCP 2021-2030 terá um papel fundamental para garantir a definição e implementação de planos de ação, com âmbito temporal 2022-2025 e 2026-2030, a articulação entre as diferentes entidades envolvidas e a orientação para os indicadores e metas a atingir até 2030", segundo o mesmo comunicado.

Sandra Araújo é licenciada em Serviço Social pelo Instituto de Serviço Social do Porto (1992), com uma pós-graduação em Gestão de Organizações Sem Fins Lucrativos pela Universidade Católica (2007).

Iniciou a carreira técnica em 1992 no Projeto de Luta Contra a Pobreza, no Centro Histórico de Gaia. Em 1994 ingressou na Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN Portugal), e integrou o Projeto GIIF (Iniciativa Comunitária Horizon), exercendo funções nas áreas da informação e formação.

Desde 2006 que exerce o cargo de diretora executiva da Rede Europeia Anti-Pobreza. Sandra Araújo coordena ainda a atividade dos Observatórios da EAPN Portugal: Observatório Nacional de Luta Contra a Pobreza e o Observatório de Luta Contra a Pobreza na cidade de Lisboa; representa a EAPN Portugal no Comité Executivo da EAPN Europa; é subdiretora da Revista Focussocial, Revista especializada de Economia Social, membro do Editorial Board do Public Policy Portuguese Journal e da Rede Portuguesa de Investigação em Políticas Públicas, da Universidade de Évora, e membro do Conselho Superior do ProChild CoLAB.