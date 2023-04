Santa Casa vai explorar lotarias em Brasília

Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vai explorar e operar os jogos e lotarias do Estado de Brasília, em regime de exclusividade. Este processo de internacionalização é encabeçado pela Santa Casa Global, participada da SCML, em consórcio com o Banco de Brasília.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a SCML afirma tratar-se "de um passo significativo do processo de internacionalização que há alguns anos a Santa Casa tem vindo a desenvolver, com o objetivo de alargar a sua presença no domínio dos Jogos e Lotarias, área onde se apresenta como um dos mais conceituados e respeitados operadores".

Edmundo Martinho, provedor da SCML, sublinha na nota que "a Santa Casa Global foi criada para dar resposta à necessidade de ativar formas complementares de receitas, através do desenvolvimento de projetos de internacionalização dos jogos."

Esta parceria "reforça a presença de Portugal e da Santa Casa num domínio de grande importância e de grande potencial para a sustentabilidade da missão da instituição", diz ainda o comunicado..

A Santa Casa Global é uma entidade operadora de lotarias e jogos sociais, orientada para a criação de parcerias internacionais e para implementar e gerir operações fora do território português, incluindo a prestação de serviços especializados de aconselhamento técnico e apoio à gestão.

Sublinhe-se que este ano a SCML celebra 240 anos da Lotaria Nacional, a mais antiga do mundo a operar sem interrupções.