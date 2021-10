Grupo Santander com lucros de 5.849 milhões em toda a operação até setembro

© D.R.

O grupo bancário espanhol Santander obteve lucros de 5.849 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, contra os prejuízos de 9.048 milhões do mesmo período de 2020.

Na informação que enviou esta quarta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o grupo explicou que o benefício ordinário ou recorrente foi de 6.379 milhões, em contraste com os 3.658 milhões no ano anterior, depois de atribuir 570 milhões aos custos de reestruturação principalmente no Reino Unido e Portugal.

O grupo obteve um rendimento total de 34,6 mil milhões de euros nos primeiros nove meses de 2021, um aumento de 8% em relação ao ano anterior em euros constantes (excluindo movimentos cambiais), impulsionado por um forte crescimento do volume e da atividade dos clientes, com 94% do rendimento proveniente de receitas de juros líquidos e taxas.

O número total de clientes aumentou para 152 milhões, com 54% das vendas do grupo a serem feitas através de canais digitais em comparação com 44% no mesmo período do ano passado.

O capital CET1 "fully loaded" foi de 11,85%, mais 15 pontos base, no último trimestre.