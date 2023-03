Saúde das contas públicas ameaça novo pacote de ajudas

O primeiro-ministro, António Costa. © LUSA

As contas certas tão caras ao ministro das Finanças, Fernando Medina, podem ameaçar o âmbito do novo pacote de ajudas que o governo se prepara para aprovar na próxima semana.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta quinta-feira, que, "o Conselho de Ministros vai adotar, na próxima semana, outras medidas de apoio dirigidas às famílias e à economia, que não têm a ver com a habitação". Contudo, fez depender esse novo pacote da saúde das contas públicas, ao afirmar que "esses apoios serão calibrados em função dos dados finais da execução orçamental que serão conhecido na próxima semana", afirmou esta quinta-feira, durante o briefing do Conselho de Ministros que aprovou duas medidas para apoiar arrendatários e titulares de créditos à habitação.

"Para a semana, quando tivermos já conhecimento dos números finais da execução orçamental do ano passado iremos ter noção de qual é a margem de, como sempre dissemos, poder apoiar mais as famílias e a economia em função das necessidades e da evolução da situação", afirmou.

O anúncio surge pouco depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado uma nova subida das taxas diretoras em 0,5 pontos percentuais, ao arrepio do que os analistas anteviam depois do abanão na banca internacional, provocada pela falência do californiano Silicon Valley Bank pelo encerramento do nova-iorquino Signature Bank e do tombo estrondoso do Credit Suisse. Era esperado um abrandamento da subida da taxas de juro, mas a instituição liderada por Christine Lagarde manteve o braço de ferro no combate à inflação.

Sobre esta tomada de decisão do supervisor bancário da Zona Euro, António Costa disse apenas que "a atualização das taxas de juro do BCE tornas as medidas de apoio à habitação mais atuais do que nunca". "Quanto mais sobem as taxas, mais famílias serão abrangidas" pela bonificação dos juros no crédito à habitação, frisou.

Quanto ao novo pacote de medidas par famílias e empresas, fora do universo da habitação, o primeiro-ministro não quis levantar a ponta do véu. Contudo, o ministro das Finanças, Fernando Medina, já deu indicação que a orientação, nomeadamente da União Europeia, é para cortar com os apoios transversais em 2024.

Fernando Medina, revelou na segunda-feira, dia 13, que "as recomendações de política orçamental" da União Europeia "são para que os esforços de apoios sejam concentrados nas populações mais vulneráveis e menos em medidas de banda larga", afirmou à entrada da reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro (Eurogrupo).

Por outro lado, o BCE já alertou que se apoios da crise não acabam "rapidamente", os juros terão de subir ainda mais. O aviso foi dado em fevereiro, quando a instituição liderada por Christine Lagarde decidiu uma nova subida das taxas de juro em 0,5 pontos.