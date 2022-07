Segunda tranche de 60€ já começou a ser paga às famílias carenciadas

O primeiro-ministro, António Costa, durante o debate sobre o Estado da Nação, na Assembleia da República © LUSA

O Governo já começou a pagar a segunda tranche do apoio de 60 euros aos 770 mil beneficiários da tarifa social de energia, confirmou o ministério do Trabalho ao Dinheiro Vivo, esta sexta-feira. Em agosto, esta ajuda, que é paga de uma só vez e de forma automática, vai chegar aos beneficiários das prestações mínimas sociais. Ao todo, vai abranger um milhão e 70 mil pessoas. Esta medida visa aliviar o aumento do custo de vida das famílias mais carenciadas.

O apoio de 60 euros foi lançado, inicialmente, no final de março mas apenas para os beneficiários da tarifa social de eletricidade. Depois foi alargado, em abril, para as famílias que recebem as prestações sociais mínimas. Entretanto e face à continuada subida dos preços da energia e dos alimentos, o primeiro-ministro anunciou, no final de junho, no Parlamento, que iria prorrogar a medida.

Inicialmente, o Governo estimava gastar cerca de 55 milhões de euros, mas como o apoio foi alargado aos beneficiários de outras prestações mínimas sociais, o montante subiu para 64 milhões de euros. Com a prorrogação da medida, o valor duplicou para 128 milhões de euros.

Mas os apoios não deverão ficar por aqui. Durante o debate do Estado da Nação, o primeiro-ministro, António Costa, reconheceu que o "efeito o inflação vai ser mais duradouro", pelo que anunciou que o Governo vai anunciar um novo pacote de medidas para setembro.