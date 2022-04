Segurança Social. Entrega da declaração mensal de remunerações tem fim à vista

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © LUSA

A obrigatoriedade de entrega da declaração mensal de remunerações por parte das empresas à Segurança Social tem o fim à vista, avança o Jornal de Negócios, na edição desta quarta-feira. É expectável que a medida, que se enquadra num projeto de digitalização do organismo financiado pelo PRR, se concretize antes de 2026, estima, em declarações à publicação, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Ao longo deste ano, o Estado tem pedido mais informações às empresas, nomeadamente a nível de contratos, teletrabalho ou horas de trabalho, às quais se soma a declaração mensal de remunerações "independentemente de haver alterações ou não ao contrato, ao salário, ou à assiduidade", observa a ministra. Futuramente, em caso de não haver alterações salariais, as declarações poderão passar a ser feitas, no limite, apenas uma vez por ano, explica a publicação.

Quanto ao objetivo da nova medida, "a lógica é deixar de ser uma necessidade mensal de entrega das declarações de todos os trabalhadores e passar existir o princípio de que só é preciso haver alguma comunicação à Segurança Social quando há alguma alteração da situação", incluindo a nível de remunerações variáveis, refere Ana Mendes Godinho.

Considerando as 400 mil empresas, que fazem 8 milhões de declarações por ano, a ministra acredita que esta se trata de "uma transformação de paradigma no relacionamento entre a Segurança Social e as empresas, numa lógica de passar a haver muito mais capacidade de leitura de toda a informação que a administração tem do seu lado, retirando carga burocrática que não acrescenta valores e pode gerar erros de consistência da informação", diz ao Negócios, referindo como exemplo a informação sobre licenças parentais, que chega tanto por via das empresas, como dos trabalhadores.

Contudo, é deixada uma ressalva. A intenção de pôr término à declaração mensal surge na sequência do aumento de informação pedida por parte da Segurança Social no momento das admissões, que vai exigir a todas as empresas mais informação ao longo deste ano".

Desde abril, as empresas passaram a ter de comunicar informação mais completa sobre a admissão de trabalhadores quanto à remuneração base, horas de trabalho, profissão, motivo dos contratos a termo, entre outras. Já no caso de todos os restantes trabalhadores, mais antigos, a informação detalhada terá de ser comunicada à Segurança Social até ao final do ano.

Questionada sobre se estas alterações poderão retirar informação útil à Segurança Social, Ana Mendes Godinho afirma: "Pelo contrário, passámos a ter mais informação de qualidade, nomeadamente sobre o tipo de contrato". "Isso pode fazer uma diferença brutal na fiscalização", incluindo para a ACT, remata a ministra.