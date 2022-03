Segurança Social recalcula 47 mil pensões

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. © António Pedro/Lusa

O Governo teve de retificar as tabelas de retenção na fonte para salvaguardar os rendimentos dos pensionistas e, por isso, a Segurança Social vai recalcular, em termo líquidos, cerca de 47 mil pensões, noticia o jornal Eco esta segunda-feira.

Citando fonte oficial do Ministério do Trabalho, o mesmo jornal escreve que os valores atualizados serão pagos a partir de 8 de março. O Executivo corrigiu as tabelas de retenção na fonte de IRS aplicáveis às pensões no final de janeiro, com efeitos ao início do ano, a fim de garantir um aumento líquido este ano após uma subida do valor bruto devido à inflação.

Esta retificação é feita tendo em conta que algumas pensões acabaram por emagrecer, em termos líquidos, de acordo com as tabelas de retenção na fonte publicadas em dezembro para 2022, pois o aumento do valor bruto ditou uma subida de escalão de rendimentos com uma taxa de IRS mais elevada a aplicar.