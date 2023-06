Semana de 4 dias: Função Pública fica para trás. 39 empresas avançam já, mas outras sete desistiram

A Crioestaminal é uma das 39 empresas que entram no projeto piloto da semana de quatro dias (foto de 2019). © Maria João Gala / Global Imagens

O projeto-piloto da semana de quatro dias, sem cortes salariais, arranca na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, mas só no setor privado para um universo de 39 empresas, abrangendo mil trabalhadores. A Administração Pública fica para trás, ao contrário do que tinha assumido, em novembro passado, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, de que a experiência nos serviços do Estado iria decorrer "em paralelo". Ao Dinheiro Vivo, fonte oficial do gabinete da governante diz agora que "para já, não há novidades", isto é, a experiência não irá avançar em simultâneo com o privado. Primeiro são necessários estudos, que já foram encomendados ao PlanAPP - Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública. Só depois haverá uma decisão.

A adesão do setor privado à iniciativa promovida pelo governo ficou aquém do balanço realizado pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em março. Assim, das 46 empresas que tinham passado para a segunda fase de implementação do piloto, apenas 39 decidiram efetivamente participar, segundo dados fornecidos pelo gabinete do Ministério do Trabalho ao Dinheiro Vivo. Significa que as restantes sete acabaram por desistir, o que fez reduzir significativamente o número de colaboradores abrangidos: apenas mil, o que compara com a estimativa anterior de 20 mil trabalhadores. Ou seja, são menos 19 mil funcionários que irão entrar na experiência-piloto.

Contudo, a tutela ressalva que "das empresas que optaram por ainda não avançar nesta fase, a maioria mantém o interesse em implementar a semana de quatro dias, mas preferiu adiar para durante o segundo semestre de 2023 ou início de 2024", sem detalhar se este piloto se irá repetir no futuro. Para além disso, refere que "o número de inscrições no projeto em Portugal assemelha-se com a realidade internacional: o piloto europeu contou com 20 empresas europeias, em Inglaterra 61 empresas avançaram com a experiência e, nos Estados Unidos, a semana de quatro dias arrancou com 30 empresas, assim como na Nova Zelândia".

As 39 empresas que, até final de novembro, vão testar a semana de quatro dias estão distribuídas por dez distritos, sendo Lisboa, Porto e Braga as principais localizações, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho. A nível setorial, a tutela destaca que, entre as empresas inscritas, estão "um instituto de investigação, uma creche, um centro de dia e um banco de células estaminais que trabalha sete dias". Neste último caso, já é público que se trata da Crioestaminal, que está sediada em Cantanhede. Há ainda "empresas do setor social, indústria e comércio", conclui, não revelando os nomes das entidades, tal como tinha solicitado o Dinheiro Vivo.

Sobre a forma de organização da jornada semanal de trabalho, que pode ser de 32, 34 ou 36 horas, o Ministério não esclareceu o DV qual a modalidade preferida das empresas. De resto, o piloto não estipula um horário exato, deixando a escolha ao critério das instituições. Ainda que esta iniciativa não implique redução dos ordenados, a carga horária arrisca agravar-se para além das atuais oito horas diárias, numa situação de distribuição equitativa do tempo laboral diário. No caso da semana de 34 horas, os colaboradores poderão ser chamados a dar mais meia hora à casa por dia, trabalhando 8h30. Se a semana tiver 36 horas, a jornada diária sobe uma hora para as nove. Só o regime das 32 horas garante as oito diárias.

Das 39 empresas da experiência-piloto, a tutela indica que "12 são associadas do projeto e iniciaram a semana de quatro dias no final de 2022, ou início de 2023", pelo que irão "usufruir do apoio da equipa de coordenação nas novas formas de gestão e equilíbrio dos tempos de trabalho".

A experiência-piloto vai durar seis meses, entre junho e novembro, e não implica cortes salariais. Contudo, a jornada diária pode ultrapassar as oito horas.

"O estudo terá uma duração de seis meses", entre junho e novembro, "e pretende analisar e testar novos modelos de organização do trabalho, assegurando os direitos dos trabalhadores, sem qualquer corte salarial", reforça o gabinete da Ministra Ana Mendes Godinho. Com o apoio dos coordenadores Pedro Gomes e Rita Fontinha, "o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) irá providenciar suporte técnico e administrativo para apoiar a transição com sessões de esclarecimento durante este período de implementação", conclui.

No final dos seis meses, em dezembro, está previsto um período de reflexão de um mês para a avaliação do programa. Nessa altura, a empresa decidirá se mantém a nova organização ou se prefere voltar à semana de cinco dias ou ainda adotar um modelo híbrido.

O IEFP é a entidade responsável pela gestão e implementação do programa-piloto e terá um orçamento de 350 mil euros para financiar os acordos a celebrar com a Universidade de Londres de Birkbeck e com a 4 Day Week Global Foundation.

350 mil euros

É o orçamento do Instituto do Emprego e Formação Profissional, a entidade responsável pela implementação e gestão da semana de quatro dias, para financiar os acordos previstos no programa.

1000 trabalhadores

As 39 empresas que avançam com a semana de quatro dias abrangem um conjunto de mil trabalhadores do setor privado, ficando muito aquém dos 20 mil estimados inicialmente pelo governo.

12 empresas associadas

Das 39 empresas que vão participar no piloto, 12 são já associadas do programa, tendo iniciado a experiência no final de 2022 ou no início de 2023, pelo que terão o apoio da equipa de coordenação na organização do tempo de trabalho.