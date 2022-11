Semana de quatro dias arranca no privado e no Estado em paralelo

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva © Lusa

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, revelou esta sexta-feira, no Parlamento, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2023, que o projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho pode arrancar primeiro no Estado: "Não é certo dizer que a avaliação da semana de quatro dias avançará primeiro no setor privado do que na administração pública".

"São processos paralelos, porque na Administração Pública há uma forma diferente de olhar para este problema", sublinhou, defendendo que "o Estado tem a obrigação de prestar serviços públicos e, por isso, tem de encontrar uma resposta compatível com a prestação de serviços com níveis de qualidade e resposta".

Porém, o projeto que o Ministério do Trabalho entregou aos parceiros sociais na quinta-feira, dia 2, indica que o teste será feito inicialmente no setor privado e só depois chegará à Administração Pública.

21 mil em teletrabalho na Função Pública

Quanto ao número de funcionários públicos em modo remoto, a ministra adiantou ainda que o governo tem "um registo preliminar de cerca de 21 mil trabalhadores da Administração Pública em teletrabalho".

Contudo, a governante desconhece os custos associados com o trabalho remoto: "Não temos contas sobre o pagamento de despesas nem teríamos de ter porque a DGAEP (Direção-Geral da Administração e do Emprego Público) não tem de ser informada. Portanto, não tenho indicadores para lhe dar desse tipo".

Mariana Vieira da Silva afirmou que o governo já conseguiu superar a meta de ter 25% dos trabalhadores com funções compatíveis em teletrabalho. "Esses funcionários elegíveis seriam 17 500 e, portanto, ela foi ultrapassada".