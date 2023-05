Setor da panificação aumenta exportações em 13% em 2022 para 310 milhões

© LUSA

As exportações do setor da panificação e pastelaria industriais aumentaram 13% em 2022, para 310 milhões de euros, face ao ano anterior, sendo que a Espanha é o principal mercado de destino, divulgou a Informa D&B.

No mesmo ano, as exportações deste setor aumentaram para "os 310 milhões de euros, mais 13% do que no ano anterior, em que tinham totalizado 275 milhões", revela o estudo setorial da Informa D&B, avançando que a Espanha é o "principal mercado de destino" das vendas para o exterior, com uma "quota superior a 35%".

Quanto à faturação, o estudo permitiu concluir que ascendeu a 850 milhões de euros no ano passado, representando um crescimento de 14,9% na comparação com o ano anterior, enquanto as importações do setor aumentaram, em 2022, mais do que as exportações, cifrando-se em 514 milhões de euros, mais 27% que no ano precedente.

No caso das importações, a Espanha é também o principal mercado, possuindo um peso de 64% em relação a total, à frente da Alemanha, França, Itália e da Bélgica.

Segundo o estudo, o crescimento do volume de negócios registado em 2022 ficou a dever-se à recuperação da procura após a pandemia de covid-19, mas também ao aumento dos preços junto do consumidor.

O setor é constituído por aproximadamente 5.800 empresas, que garantem emprego a cerca de 30 mil trabalhadores, sendo que a maioria das empresas pertence ao segmento de panificação, no qual existiam 3.460 sociedades em 2021, incluindo estabelecimentos de produção artesanal.

Nesse ano, contabilizaram-se ainda 1.991 fabricantes de pastelaria industrial e 332 de bolachas.

As empresas do setor são maioritariamente de pequena dimensão, cerca de 85% têm menos de 10 colaboradores e apenas cinco empregam mais de 250 pessoas.