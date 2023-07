Setor do têxtil e vestuário pede tempo para a transição ecológica  

Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, diz que "é preciso dar tempo para que as organizações se adaptem". © Artur Machado / Global Imagens

Há uma revolução silenciosa em marcha na Europa em nome da conceção ecológica. O objetivo é que a indústria europeia gere produtos mais duráveis, e que sejam de fácil reparação e reciclagem. A moda é um dos setores-alvo, já que é considerado um dos mais poluentes. Basta ter em conta que, para fabricar uma única T-shirt de algodão, são necessários 2700 litros de água e que todos os anos os europeus deitam fora 5,8 milhões de toneladas de roupa e artigos têxteis. A indústria apoia a mudança, mas alerta que 70% dos artigos consumidos na Europa são importados, e que a transição tem de ser feita de forma a garantir um equilíbrio entre sustentabilidade e competitividade.

"Não podemos ir mais depressa do que a capacidade de adaptação das empresas, porque corremos o sério risco de as perdermos", diz o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, considerando que "é preciso dar tempo para que as organizações se adaptem". Mário Jorge Machado lembra que, por exemplo, os objetivos traçados pela Europa a nível de descarbonização são "muito mais ambiciosos", já que pretende fazer uma redução de 50% das emissões de gases com efeito de estufa face a 1990, quando, nos restantes continentes, a meta é de 50% também, mas comparativamente a 2005. "Isto significa que estamos a exigir às nossas empresas cortes para aí de 80% e isso afeta a sua completividade", argumenta.

Foi em março de 2020 que a Comissão Europeia anunciou a sua nova estratégia industrial para a Europa, com a qual pretende que os setores industriais europeus liderem o caminho para a transformação ambiental e digital, tendo em vista aumentar a competitividade global da economia europeia. Esta estratégia foi atualizada em 2021, à luz dos ensinamentos da covid-19 e formalmente adotada a 30 de março de 2022. Mas faltam todas as peças legislativas, que estão ainda em fase de discussão.

Sabido é já que, a partir de 1 de janeiro de 2025, será proibido o envio de desperdícios para incineração ou aterro. Isto significa que as marcas vão passar a ser responsáveis pelos produtos que lançam no mercado e que terão, no seu fim de vida, de voltar a reentrar no circuito produtivo, fomentando a verdadeira economia circular. Mas, para isso é preciso que até lá seja criada toda a estrutura de recolha e de reciclagem destes produtos. E que sejam criados mecanismos para a educação dos consumidores já que, todos os anos, os europeus deitam fora 5,8 milhões de toneladas de roupa e artigos têxteis, o equivalente a 11,3 quilogramas por pessoa. Uma tarefa difícil se tivermos em conta, por exemplo, que em Portugal, onde a separação de lixo já é uma realidade há muitos anos, as metas anuais de reciclagem continuam aquém do desejável.

Em causa está uma indústria formada por 160 mil empresas e que dão emprego a mais de 1,5 milhões de trabalhadores em toda a Europa. E que tem um potencial de crescimento significativo à boleia desta revolução. Estima a Comissão Europeia que, por cada mil toneladas de têxteis recolhidos para serem reutilizados, designadamente no negócio da venda de roupa em segunda mão, podem ser criados em média 20 a 35 novos postos de trabalho.

No limite, o objetivo é mesmo por fim à chamada fast fashion e ao lançamento de várias coleções ao ano. O próprio Parlamento Europeu aprovou um relatório exigindo "medidas mais rigorosas" na UE para "combater a produção e o consumo excessivo de têxteis", argumentando que estes produtos devem "durar mais tempo e ser mais fáceis de reutilizar, reparar e reciclar". Mário Jorge Machado concorda que é preciso uma "revolução na forma de pensar a moda", mas considera que ela passa também pelos consumidores. "O mercado é sempre conduzido pelo consumo. Não adianta os europeus dizerem que vão reduzir as suas coleções anuais se na Ásia continuarem a fazer ainda mais coleções", frisa.

Da parte da indústria, garante, os passos para a economia circular estão já a ser dados, designadamente ao nível do uso de energias renováveis, da reutilização dos desperdícios industriais, da incorporação crescente de produtos reciclados, para diminuir o consumo de matéria virgem, mas também da preferência por fibras biodegradáveis em vez de fibras sintéticas, responsáveis, no seu processo de lavagem, por 35% dos microplásticos libertados no ambiente.

"De pouco regulamentada vamos passar a uma indústria altamente regulamentada. É uma mudança gigantesca que está em marcha, mas que não pode ser feita em dois ou três anos", diz o presidente da ATP. Mais importante ainda, o setor, através da Euratex, a federação europeia, exige sistemas de auditoria apertados e atenção redobrada ao que chega de fora. "Não se pode exigir aos produtores europeus que se tornem totalmente transparentes e depois importar-se artigos sem qualquer informação sobre a sua pegada ambiental. Esta transparência tem de ser aplicada a todos os produtos que estiverem à venda na Europa, porque é isso que nos cria a oportunidade para que a indústria europeia possa mostrar que é a mais bem preparada para esta transição", sublinha.