Setores em crise respondem por mais de metade do crédito

A carteira de crédito a sociedades não financeiras totalizava no final de setembro 76.284 milhões de euros, um aumento de quase 6% face ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Banco de Portugal.

As indústrias transformadoras, comércio, alojamento e restauração, e transportes e armazenagem são os setores mais atingidos pela crise sanitária e também os que apresentam maior peso na carteira total de crédito, avança esta quarta-feira o Jornal de Negócios.

No final de setembro, a carteira de crédito destes quatro setores atingiu 41.163 milhões de euros, ou seja 54% do total do crédito a empresas.

O aumento da dívida atinge todos os setores de atividade, mas naqueles que mais sofreram com a pandemia o ritmo de crescimento da dívida fica muito acima da média.

Edição de livros e de jornais, atividades artísticas ou salões de cabeleireiros, entre outras estão também entre as atividades que sofreram maiores impactos decorrentes da pandemia.

O setor das indústrias transformadoras é o que apresenta o maior peso na carteira total de crédito, respondendo por 15.133 milhões de euros no final de setembro, mais 11% do que ano passado.

No comércio, aumentou mais de 7% e totaliza agora 13.246 milhões de euros, e no alojamento e restauração foi registado um crescimento de quase 24%, para uma carteira de crédito total de 7.508 milhões de euros.

Na área dos transportes e armazenagem registou-se uma subida de quase 5% da carteira de crédito, para 5.276 milhões de euros.