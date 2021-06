Setúbal quer sinal político de António Costa de apoio à criação de NUTS III

A ministra da Coesão Territorial garantiu que o Governo está disponível para propor uma alteração à Comissão Europeia e avançar "imediatamente" para o processo de criação de uma NUTS III na Península de Setúbal, mas a AISET, a associação industrial local, quer ver o primeiro-ministro a comprometer-se publicamente com esta alteração.

Em causa está o facto de se tratar de um processo "muito complexo" e que obriga ao envolvimento de quatro ministérios distintos: o da Coesão Territorial, do Planeamento, da Reforma Administrativa e da ministra de Estado e da Presidência, que superintende o Instituto Nacional de Estatística. A AISET - Associação Industrial da Península de Setúbal teme, por isso, que a posição favorável assumida pela ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, na sessão de abertura da conferência "Devolver o Futuro à Península de Setúbal", seja uma posição "isolada" e "pouco robusta", sobretudo atendendo ao facto do ministro do Planeamento, Nelson de Souza, não ter comparecido à sessão de encerramento, invocando compromissos inadiáveis.

"Não esteve mais ninguém do Governo, a não ser a ministra da Coesão, pelo que o compromisso político com esta questão não é assim tão evidente", diz o diretor-geral da Associação da Indústria da Península de Setúbal. Nuno Maia Silva acrescenta que a AISET irá "escrever ao primeiro-ministro, manifestando-lhe este receio e pedindo-lhe esse compromisso". A AISET vai também pedir uma audiência ao Presidente da República para "expor a situação".

Como o Dinheiro Vivo avançou, há vários anos que a região reclama a criação de uma unidade estatística diferenciada para a Península de Setúbal, de modo a que possa voltar a ter acesso aos fundos comunitários. Para tal terá de ser constituída a NUTS II, que o Governo admite estudar logo em seguida. "O compromisso é de iniciar de imediato a constituição de uma NUTS III e de refletirmos, de forma séria e empenhada, a NUTS II, sem condicionar a reflexão à regionalização", apontou a ministra Ana Abrunhosa.

Mas o tempo urge. A manifestação de interesse junto da Comissão Europeia terá de ser feita em agosto e a formalização do processo tem que acontecer até 1 de fevereiro de 2022. E é isso que mais preocupa os responsáveis da região, atendendo à necessidade de envolvimento dos quatro ministérios. "Estamos satisfeitos com a posição de princípio assumida pela ministra Ana Abrunhosa, mas receosos acerca da concretização dos passos necessários, com eficácia e eficiência. Estamos a lidar com o Estado e sabemos que é tudo muito moroso", sublinha Nuno Maia Silva.

Refira-se que, a concretizar-se, esta alteração só irá produzir efeitos para o quadro comunitário de apoio de 2027 em diante.