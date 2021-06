Shoppings querem usar fundo criado para modernização de lojas de rua

Lisboa, 15/6/2020 - O Centro Comercial Colombo reabriu esta manhã depois de três meses fechado devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo Coronavirus SAR-CoV2. Existe um reforço nas medidas de segurança e distanciamento social. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens)

Porque o comércio vive uma "crise que não tem precedentes" e o desconfinamento "não significa uma retoma imediata do setor", a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) desenhou um Plano de Retoma do Retalho assente na transição digital. O futuro "chegou mais cedo" e a distinção no setor não deve ser entre comércio de rua e de centros comerciais, mas entre retalhistas que já avançaram, ou não, no processo de digitalização, defende o CEO da APCC, Rodrigo Moita de Deus. E, por isso, os responsáveis dos shoppings reclamam a reconversão do Fundo de Modernização do Comércio para alavancar a transição digital.

Desde o início da crise pandémica, fecharam em Portugal 360 lojas em centros comerciais, 160 das quais só no primeiro trimestre deste ano. Números que se referem a encerramentos voluntários e não incluem falências ou adesões ao processo especial de revitalização. É verdade que, entre janeiro e março deste ano, em pleno confinamento, houve 120 novos contratos assinados, o que atesta a "incrível capacidade de regeneração do setor", mas, nem por isso a APCC deixa de classificar de "historicamente elevado" o número de encerramentos, ao mesmo tempo que isto é "só o princípio" dos efeitos da pandemia.

"Ninguém estará em posição de calcular as consequências da aceleração das mudanças de hábitos de consumo registadas durante o confinamento. Mas sabemos que elas existem", pode ler-se no plano de retoma, que cita dados da Associação da Economia Digital e da IDC para calcular que o valor global do comércio eletrónico, em 2020, terá chegado aos oito mil milhões de euros, ultrapassando os 110 mil milhões de euros com a contabilização das compras entre empresas.

No curto prazo, a prioridade é "reconquistar clientes e começar a acomodar as alterações nos hábitos de consumo", mas também "reconquistar a confiança sanitária" dos consumidores. Um período de incerteza que "pode durar até ao final de 2021" e em que a manutenção dos postos de trabalho "deve ser a prioridade de todos os players" do setor. E, por isso, a estratégia passa por alargar o apoio às rendas até ao final do ano. Não para todos os lojistas, como foi imposto pelo Governo na legislação que termina a 30 de junho, mas apenas aos chamados operadores independentes. A intenção é tirar daqui as grandes cadeias e, por isso, o plano recomenda que o apoio, proporcional à quebra nas vendas, se destine aos operadores com menos de três lojas.

Os centros comerciais pretendem que estes apoios, bem como os descontos que estão dispostos a conceder aos cinemas e aos equipamentos culturais, que a APCC recomenda que sejam superiores a 40% dadas as quebras significativas que estes setores estão a sofrer - 91% de perda entre março de 2020 e março de 2021 no caso dos cinemas -, possam ser convertidos em benefícios fiscais.

"O acesso às medidas de apoio deve estar, obviamente, condicionado à performance dos operadores, comparada com 2019, e à manutenção dos respetivos postos de trabalho", pode ler-se no plano, que acrescenta "que todos os apoios devem, também, estar condicionados ao cumprimento das restantes obrigações, onde se inclui o dever de reportar as vendas reais".

Questionado sobre o custo desta medida, Rodrigo Moita de Deus recusou avançar com estimativas, garantindo que estas não estão, ainda, fechadas. Lembra, apenas, que o setor despendeu, em 2020, mais de 600 milhões de euros no apoio aos lojistas. Um valor que integra, também, as grandes cadeias que agora estarão de fora da medida. Os lojistas independentes representam 10 a 15% do universo total do setor, que ronda as 8600 lojas. "Tudo depende de como decorrer a retoma. O primeiro mês de desconfinamento não trouxe quebras significativas, estamos mais ou menos seguros que a maior parte dos lojistas chegarão aos valores de 2019, mas não as agências de viagens ou os cinemas, esses precisarão de atenção especial", frisa este responsável.

Por outro lado, há que atrair os clientes e, por isso, a APCC pretende fazer uma grande campanha de publicidade, on e offline, que "promova o regresso ao retalho físico" e cujos custos, defende, devem ser "partilhados entre os diferentes stakeholders", ou seja, retalhistas, operadores de centros comerciais e secretaria de Estado do Comércio. A intenção é "recorrer ao espaço de publicidade institucional nos media, adquirido pelo Estado em 2020, e aos meios próprios, on e offline, de retalhistas e operadores".

A implementação de novos métodos de pagamento, designadamente através da tecnologia contactless ou do pagamento por smartphone, é outra das propostas, mas que exige investimento adicional dos retalhistas. A APCC pretende que o Estado intervenha, tal como foi feito em Espanha, obrigando à diminuição das taxas cobradas pelos bancos para as transações de baixo valor em redes de utilização universal. A criação de uma incubadora de retalho é outra das novidades, com o lançamento de um concurso anual, ao estilo shark tank, para a seleção de novos conceitos e novos serviços a testar nos centros comerciais. Os projetos relacionados com a sustentabilidade e a omnicanalidade serão privilegiados.

Mais complicado será convencer o Estado a reconverter o Fundo de Modernização do Comércio, criado em 2004 para compensar o comércio de rua pela abertura dos shoppings, e capitalizado através das taxas de licenciamento destes, para agora apoiar a tesouraria dos lojistas dos centros comerciais e alavancar a sua transição digital. "Os centros comerciais têm cada vez mais lojistas independentes e pequenos franchisados, o problema hoje já não é entre centros comerciais e comércio de rua, o desafio hoje é como é que se consegue romper com os gatekeepers, como a Amazon, a AliExpress, o Facebook ou a Google, e se chega ao mercado", diz o CEO da APCC.

A transição digital é o grande foco na vertente de médio prazo, mas obriga a custos, designadamente de requalificação das lojas e dos recursos humanos, e daí a insistência na possibilidade dos lojistas dos centros comerciais, "pelos menos dos independentes", de poderem aceder às verbas do Fundo de Modernização do Comércio. Em causa estão mais de 50 milhões de euros, estima a APCC, que sublinha tratar-se de "dinheiro que sobrou e que hoje em dia faz muita falta". Sobretudo atendendo que 40% dos lojistas dos shoppings "não têm qualquer presença digital".

O plano, hoje apresentado publicamente, foi concertado com senhorios, gestores e inquilinos dos shoppings e, por isso, assinado com a APPII, dos promotores e investidores imobiliários, a APED, a APEC, das empresas cinematográficas, e a Fevip, da defesa das obras audiovisuais. Mas a APCC lista neste documento as medidas propostas pela CIP em março, sublinhando que estas devem, também, ser consideradas. Em causa está, por exemplo, o pedido de alargamento das moratórias bancárias até 30 de junho de 2022 e a constituição de uma moratória contributiva relativamente aos impostos a cargo das empresas, a iniciar o pagamento em 2023. E sem contabilizar juros até lá.