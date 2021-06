Siga em direto: Cimeira da Recuperação encerra hoje a presidência portuguesa da UE

Dinheiro Vivo 30 Junho, 2021 • 13:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Cimeira da Recuperação, o último evento político da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, decorre esta quarta-feira a partir das 14h00 no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, sob a organização do Ministério das Finanças.

"Com a recuperação em andamento, e após uma crise sem precedentes e com consequências devastadoras para a nossa economia, chegou o momento de refletir sobre o legado desta crise e o futuro da economia europeia", sublinhou João Leão, numa nota enviada à Lusa.

Para o ministro das Finanças português, "a Cimeira da Recuperação é uma oportunidade para lançar questões fundamentais relacionadas com o crescimento potencial da Europa e a necessidade de promover investimentos que garantam à União Europeia a liderança nas transições climática e digital".

Veja o programa da Cimeira da Recuperação:

14h00 - 14h15: Abertura pelo Ministro de Estado e das Finanças, João Leão

14h15 - 16h00: Sessão 1 - Reformar a economia europeia pós-covid

Orador convidado (VTC): Olivier Blanchard,

C. Fred Bergsten Senior Fellow, Peterson Institute for International Economics

Painel de discussão:

Andrej Šircelj (VTC)

Ministro das Finanças da Eslovénia

Bruno Le Maire

Ministro da Economia, das Finanças e da Recuperação de França

Nadia Calviño

Vice-Presidente e Ministra da Economia e da Digitalização de Espanha

Paolo Gentiloni

Comissário Europeu da Economia

Irene Tinagli

Presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu

Moderador: João Leão

Ministro de Estado e das Finanças

16h00 - 16h30: Declarações à imprensa

16h30 - 17h45: Sessão 2 - Repensar o modelo de governação económica da UE

Orador convidado (VTC): Paul de Grauwe

John Paulson Chair em Economia Política Europeia, London School of Economics

Painel de discussão:

Margarida Marques

Membro do Parlamento Europeu, Relatora da revisão do quadro legislativo macroeconómico

Richard Baldwin

Professor de Economia Internacional, Graduate Institute, Genebra e Fundador e Editor-Chefe da VoxEU.org

Guido Lorenzoni

Cardiss Collins Professor de Economia, Northwestern University

Vítor Constâncio

Antigo Vice-Presidente do BCE e Presidente do Conselho de Escola do ISEG, Universidade de Lisboa

Zsolt Darvas

Senior Fellow, Bruegel

Moderadora: Sharmin Sazedj

Economista-Chefe do Ministro de Estado e das Finanças

17h45 - 18h00: Encerramento pelo Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes.