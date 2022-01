SIRESP com 36,5 milhões do PRR para melhorar cobertura e capacidade da rede

O decreto-lei sobre a execução de projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no âmbito do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), que atribuiu à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) competências para executar melhorias no sistema de emergência nacional, foi publicado esta segunda-feira em Diário da República. Em causa está um investimento em infraestruturas críticas do Estado, incluindo 36,5 milhões de euros no SIRESP.

O PRR prevê, entre outros, o investimento TD-C19-i04, que incide sobre "Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas, no qual se inclui um investimento de 36,5 milhões de euros para investir na melhoria da cobertura e capacidade da rede SIRESP em Portugal Continental".

De acordo com o decreto-lei, as melhorias previstas focam-se "na redundância geográfica dos Centros de Comutação e de transmissão entre as Estações Base rádio em Portugal Continental e, ainda, na criação de uma rede redundante à rede existente nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira".

O decreto, publicado hoje em Diário da República, não define, porém, uma solução definitiva para o futuro do SIRESP. Não obstante, "aprova a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 34-B/2021, de 14 de maio, que define o modelo transitório de gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação da rede SIRESP", no âmbito da reorganização do sistema nacional de comunicações de emergência.

Na nota de promulgação do diploma pela Presidência da República, emitida a 6 de janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa considera que "é prudente não haver uma decisão definitiva sobre o SIRESP em período eleitoral", adiantando que que "a solução consagrada no presente diploma deixa em aberto essa decisão", embora enquadre a execução de verbas do PRR e atribua responsabilidades ao SGMAI.

Este diploma foi aprovado em Conselho de Ministros a 23 de dezembro, a fim de assegurar que o investimento previsto no SIRESP com verbas de Bruxelas cumpre os prazos do PRR.

O Governo decidiu atribuir ao SGMAI "competências no que respeita à modernização e ampliação SIRESP, exercendo as funções de entidade responsável pela execução material e financeira dos investimentos previstos no PRR para a melhoria da rede do SIRESP, por forma a assegurar a continuidade da sua execução dentro do prazo previsto no PRR" segundo comunicado do Conselho de Ministros.

Em maio de 2021, o Governo já tinha autorizado o SIRESP a investir 31,9 milhões de euros até ao final de 2022, para garantir o funcionamento das comunicações de emergência nacional, durante a vigência do modelo transitório da sua gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação".